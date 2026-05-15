Как развивается Организация тюркских государств в период председательства Азербайджана

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

Туркестанский неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший 15 мая в Казахстане, стал важным этапом в развитии повестки ОТГ. Центральной темой встречи стало сотрудничество в сфере ИИ и цифрового развития, но значение саммита выходит за рамки технологической проблематики.

Встреча стала логическим продолжением Габалинского саммита, на котором Азербайджан принял председательство в организации и обозначил приоритеты, связанные с региональной безопасностью и укреплением практического сотрудничества в тюркском пространстве.

Связка Габалинского и Туркестанского саммитов позволяет увидеть новую динамику развития ОТГ. Так, Габалинский саммит зафиксировал приоритеты председательства Азербайджана, связанные с региональным миром, безопасностью и развитием сотрудничества, в то время как Туркестанский - показал их практическое продолжение. Речь идет о практическом наполнении повестки, так как вопросы безопасности, устойчивого развития и региональной взаимосвязанности все больше рассматриваются через призму современных технологий и цифровых инструментов.

Азербайджан в последние годы укрепляет свою роль связующего звена между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой. В рамках ОТГ эта роль получает новое измерение: Азербайджан выступает как важный участник транспортно-энергетической взаимосвязанности, и в то же время как государство, заинтересованное в развитии цифровых коридоров, электронных механизмов торговли и современных форм регионального сотрудничества.

Габалинский саммит ОТГ

Габалинский саммит ОТГ, прошедший 7 октября 2025 года под председательством Ильхама Алиева, стал отправной точкой председательства Азербайджана в ОТГ.

Выбор темы - «Региональный мир и безопасность» - отражал стремление Баку рассматривать тюркское сотрудничество как инструмент укрепления стабильности, взаимной поддержки и практического взаимодействия в более широком евразийском пространстве, а не только сквозь призму культурной и исторической близости.

Тогда Ильхам Алиев подчеркнул, что ОТГ уже вышла за рамки обычной платформы сотрудничества и превратилась в значимый центр взаимодействия. Он выделил несколько направлений, которые имеют особое значение для председательства Азербайджана:

безопасность

транспортно-коммуникационные связи

энергетику

экономическую интеграцию

институциональное укрепление организации.

Было отмечено стратегическое значение транспортных и коммуникационных связей внутри ОТГ, а Азербайджан был представлен как мост между Турцией и Центральной Азией в географическом, экономическом и транспортном измерениях.

Результатом Габалинского саммита стало принятие решений, направленных на развитие организации:

Габалинская декларация

решение о создании формата ОТГ+ как гибкого механизма сотрудничества с внешними партнерами

решение о развитии и укреплении ТЮРКСОЙ.

Словом, в период председательства в ОТГ Азербайджан стремится расширять институциональные и практические механизмы взаимодействия.

Габалинский саммит сформировал основу для дальнейшей динамики ОТГ, зафиксировал ключевые ориентиры, и на эту основу затем легла Туркестанская повестка, где акцент был сделан уже на цифровизации, искусственном интеллекте и технологических инструментах укрепления сотрудничества между тюркскими государствами.

Туркестанский саммит ОТГ

Темой Туркестанского неформального саммита ОТГ стал «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Сейчас цифровизация все чаще становится частью более широкой логики развития государств и региональных организаций. Для ОТГ это означает, что сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, кибербезопасности и обмена данными превращается в один из инструментов укрепления взаимосвязанности между тюркскими государствами.

Туркестанская декларация закрепила искусственный интеллект и цифровое развитие в качестве стратегического приоритета для тюркского мира. Особое внимание уделено концепции Digital Turkic World, которая должна стать рамкой для цифровой интеграции, обмена данными, развития инноваций и сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Важным элементом Туркестанской повестки стали инициативы по созданию OTS Digital Innovations Center и Cyber Security Council, выдвинутые президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым еще в ходе Габалинского саммита. Эти механизмы показывают, что ОТГ стремится перейти к более институционализированным форматам сотрудничества. Кибербезопасность приобретает особое значение, поскольку цифровая интеграция невозможна без доверия к электронным платформам, защиты данных и устойчивости цифровой инфраструктуры.

Отдельного внимания заслуживает подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA) и Меморандума о взаимопонимании по развитию тюркской большой языковой модели, которые способствуют укреплению технологического сотрудничества и цифровой взаимосвязанности в тюркском мире. Инициатива тюркской большой языковой модели имеет не только технологическое, но и культурно-гуманитарное измерение. Она направлена на облегчение межкультурной коммуникации, сохранение и развитие тюркских языков, поддержку образовательных платформ, здравоохранения и экономической интеграции. Цифровая повестка ОТГ связана с сохранением языкового и культурного пространства тюркского мира в условиях глобальной технологической конкуренции.

Туркестанский саммит показал, что цифровизация в рамках ОТГ имеет и прикладное значение. В декларации отдельно выделены вопросы электронного документооборота, внедрения e-CMR, взаимного признания электронных цифровых подписей, запуска e-Permit, интеграции национальных систем «единого окна», а также дальнейшего применения процедуры eTIR. Эти меры напрямую связаны с повышением эффективности перевозок, снижением административных барьеров, обеспечением прозрачности грузопотоков и развитием Среднего коридора.

Туркестанский саммит придал сотрудничеству в рамках ОТГ новое цифровое измерение. Искусственный интеллект, цифровая экономика и кибербезопасность были представлены не как абстрактные технологические тренды, а как инструменты укрепления связанности, экономической интеграции и институционального развития. В этом смысле Туркестанский саммит стал практическим продолжением Габалинской повестки.

От политической координации к практическому сотрудничеству

Путь от Габалинского саммита к Туркестанскому отражает более широкий процесс институционализации ОТГ. Габалинский саммит обозначил основные ориентиры председательства Азербайджана, в то время как Туркестанский - показал, что эти ориентиры получают конкретное содержание через цифровизацию, искусственный интеллект, кибербезопасность, транспортную взаимосвязанность и развитие новых механизмов координации.

ОТГ все чаще переходит от общих политических заявлений к созданию специализированных инструментов сотрудничества. Инициативы, связанные с Центром цифровых инноваций ОТГ, Советом по кибербезопасности, развитием Digital Turkic World, тюркской большой языковой модели, цифровых транспортных процедур и институционального потенциала Секретариата, показывают стремление организации укреплять свою функциональную основу. Это свидетельствует о постепенном формировании более устойчивой архитектуры взаимодействия между тюркскими государствами.

Для Азербайджана такая динамика имеет особое значение. В период своего председательства Баку стремится связать вопросы региональной стабильности, транспортной взаимосвязанности, цифровой трансформации и институционального развития в единую повестку. Страна, играющая важную роль в энергетических и транспортных маршрутах Евразии, получает возможность укрепить свое положение не только как транзитного государства, но и как транспортно-цифрового моста между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

В этом смысле Туркестанский саммит стал логическим продолжением линии, начатой в Габале. ОТГ вышел за рамки символической и культурно-гуманитарной солидарности, сформировав более практическую, институционально оформленную и ориентированную на конкретные результаты модель сотрудничества. Процесс институционализации может стать одним из ключевых факторов, определяющих дальнейшую роль организации в меняющейся архитектуре евразийского взаимодействия.