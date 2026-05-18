США не будут смягчать санкции против Ирана до заключения сделки – Трамп

США не планируют облегчать условия антииранских санкций до заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.
"Я не пойду ни на какие уступки, пока они не подпишут соглашение"
– Дональд Трамп
Он отметил, что американская сторона ничего не предлагала иранским властям.
Напомним, ранее стало известно о том, что США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти.