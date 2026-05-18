США не будут смягчать санкции против Ирана до заключения сделки – Трамп

Президент Соединенных Штатов заявил о том, что санкции против Иране не будут смягчены до заключения двусторонней сделки по итогам переговоров.

США не планируют облегчать условия антииранских санкций до заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

"Я не пойду ни на какие уступки, пока они не подпишут соглашение"

– Дональд Трамп

Он отметил, что американская сторона ничего не предлагала иранским властям.

Напомним, ранее стало известно о том, что США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти.