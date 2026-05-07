Сахиба Гафарова прибыла в Санкт-Петербург

В Россию прибыла спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Запланировано участие Гафаровой в Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В Северной столице азербайджанский государственный деятель примет участие в 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

В аэрогавани Санкт-Петербурга Гафарову встретили заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества Низами Мамишев и другие официальные лица. 

Напомним, что МПА СНГ объединяет парламенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Отметим, что в начале месяца Сахиба Гафарова посетила Черногорию, где приняла участие в парламентском саммите стран Средиземноморья.

