В Россию прибыла спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова. Запланировано участие Гафаровой в Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла в Санкт-Петербург.
В Северной столице азербайджанский государственный деятель примет участие в 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
В аэрогавани Санкт-Петербурга Гафарову встретили заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества Низами Мамишев и другие официальные лица.
Напомним, что МПА СНГ объединяет парламенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Отметим, что в начале месяца Сахиба Гафарова посетила Черногорию, где приняла участие в парламентском саммите стран Средиземноморья.