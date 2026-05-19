Лихачев: РФ готова принять иранский уран в любой момент

Алексей Лихачев заявил, что Россия в любой момент может принять иранский запас высокообогащенного урана. РФ также может обменять этот запас на уран более низкого уровня обогащения.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия обладает возможностями в любой момент времени принять партию урана из Ирана высокого уровня обогащения.

"Объем чуть больше 400 килограммов обогащенного урана уровня 60 процентов обогащения — мизерная сумма с точки зрения технологических оборотов, и, конечно, мы можем с ним легко разобраться в любом формате"

– Алексей Лихачев

По словам главы российской госкорпорации, Москва готова как принять высокообогащенный иранский уран, так и заменить его на уран более низкого уровня обогащения, передают "Известия".