Персидский залив снизил нефтедобычу на 6,7 млн баррелей

Страны ближневосточного региона сократили совокупную добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки из-за обострения ситуации в регионе, пишут СМИ.

Четыре арабские страны – Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия стали меньше добывать нефть, добыча снизилась на 6,7 млн баррелей в сутки, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Это происходит по причине кризиса в регионе на фоне военных действий США, Израиля и Ирана, уточнили в публикации.

Согласно источникам, страны региона, исходя из сложившийся ситуации, уменьшили общий объем производства на треть. Это сократило мировые поставки нефти на 6%.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время Ирак снизил нефтедобычу на 2,9 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия – на 2-2,5 млн, ОАЭ – на 500-800 тыс, а Кувейт – на 500 тыс баррелей. В среднем, это примерно на 20-25% ниже по сравнению с уровнем производства в феврале.

Сокращение объемов добычи и переработки нефти произошло на фоне фактического закрытия Ормузского пролива, по которому проходит около одной пятой части мирового экспорта нефти, пояснили в публикации.

Общая ситуация усугубляется тем, что мировые запасы нефти находятся на минимальном за последние пять лет уровне, а кризис, вызванный текущими событиями на Ближнем Востоке, может способствовать еще большему их сокращению.

Мировой рынок готовится к дефициту

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил нарастающее беспокойство трейдеров перспективой затягивания иранской войны, основным экономическим последствием которой в мировых масштабах является невозможность безопасного вывода танкеров с нефтью и СПГ из Персидского залива.

"Страны Залива сократили нефтедобычу на столь значительный объем, 6,7 млн баррелей в сутки, поскольку им попросту некуда девать добытую нефть. Многие хранилища уже наполнены на 100%, танкеры у берегов тоже загружены. В отсутствие возможности вывезти эту нефть из Персидского залива им не остается других вариантов, кроме резкого сокращения производства. Какие-то небольшие объемы Саудовская Аравия перебросила на Красное море по нефтепроводу, но он и так был частично заполнен и свободных мощностей по существу нет. Аналогично, у ОАЭ есть нефтепровод в обход Ормузского пролива – часть добытой нефти теперь выводится в Оманский залив. Но проблему блокады Ормузского пролива это все равно не решает", - прежде всего сказал он.

"Если Ормузский пролив будет по-прежнему де-факто заблокирован, мы увидим, как страны Залива будут все больше и больше сокращать производство нефти. И это сейчас большего всего нервирует рынок, поскольку неясно, как долго продлится блокада и какого уровня дефицит сложится в последующие месяцы. Восстановить объем добычи на Ближнем Востоке можно довольно быстро, как только танкеры смогут безопасно преодолевать Ормузский пролив. Также рынок обеспокоен перспективами ударов по заполненным нефтехранилищам в Персидском заливе, так как часть добытой нефти сгорит. Атаки на эти хранилища будут заметно толкать цены на нефть вверх, трейдеры при таких событиях начинают сразу скупать фьючерсы", - продолжил Игорь Юшков.

"Важно понимать, что рынок сейчас лишился не 6,7 млн баррелей в сутки, а 20-22 млн баррелей в сутки – тот объем, что раньше ежедневного проходил через Ормузский пролив. Добыча еще не обнулена, поскольку не все нефтехранилища заполнены – и у Саудовской Аравии, и у ОАЭ, и у Ирака для этого есть довольно большие емкости. Но чем больше ударов наносится по нефтяной инфраструктуре, тем меньше они смогут сразу предоставить объемов из текущей добычи. И такая перспектива тоже может удерживать цены на высоком уровне", - добавил экономист.

"Самая сложная ситуация сейчас не у нефтяных производств Залива, а у Катара, специализирующегося на сжиженном природном газе. Повреждение заводов СПГ – это действительно проблема, поскольку их ремонт и восстановление производства может занимать месяцы. В целом процесс создания СПГ даже без повреждений заводов занимает несколько недель для выхода на проектную мощность. Здесь есть определенный лаг", - обратил внимание Игорь Юшков.

Сохранится ли сделка с ОПЕК?

Экономист выразил сомнение в том, что в условиях приближающегося дефицита нефти страны-участницы формата ОПЕК+ примут решение о прекращение сотрудничества по координации нефтяных производств. "Отмена сделки ОПЕК+ не интересна ее участникам. К примеру, той же Саудовской Аравии нет смысла соглашаться на прекращение работы формата. КСА продолжает вывозить нефть по нефтепроводу в Красное море – очень маленькие объемы, но хоть что-то. В таких условиях, когда ограничена возможность продать нефть, Саудовской Аравии попросту невыгодно позволять другим производителям добывать неограниченно много нефти – это ведь риск замещения саудовской доли на рынке", - указал он.

"Кроме того, отмена сделки ОПЕК+ приведет к снижению растущих сейчас цен на нефть. Экспортерам-участникам формата это также не выгодно. Опять же, Саудовская Аравия зарабатывает деньги за счет растущих цен на тот объем, что перекачивается в Красное море. Поэтому мне кажется, что будет сложно согласовать не только отмену сделки, но и какой бы то ни было существенный рост квот внутри ОПЕК+, ведь многие просто не смогут воспользоваться этими квотами. Даже если разрешить добывать больше, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт не станут производить больше нефти из-за блокады Ормузского пролива. И им не интересно позволять другим добывать больше и захватывать их долю рынка", - заключил Игорь Юшков.