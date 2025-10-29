Геленджик прирастет новой туристической тропой

В Геленджике появилась новая прогулочкая зона - терренкур оборудовали возле "Землянки штаба 18-й армии".
Новая пешая тропа появилась на окраине Геленджика, поделился глава города Алексей Богодистов.
"Выше музейного комплекса "Землянки штаба 18-й армии" обустроили тропу для пеших прогулок. Весь терренкур построен так, что является продолжением музейного комплекса"
– Алексей Богодистов
Новый пеший маршрут пролегает через лес, тропа оборудована подсветкой и скамейками для отдыха, также на тропе появится питьевой бювет.
Ожидается, что с открытие тропы поток гостей в музей возрастет. Посещение комплекса бесплатное, он работает без выходных, а по субботам туристы могут присоединиться к бесплатной экскурсии, старт в 15:00.
"Сеть терренкуров развиваем благодаря поддержке из краевого бюджета"
– Алексей Богодистов