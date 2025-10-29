Вестник Кавказа

Геленджик прирастет новой туристической тропой

Осенняя тропа
© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“
В Геленджике появилась новая прогулочкая зона - терренкур оборудовали возле "Землянки штаба 18-й армии".

Новая пешая тропа появилась на окраине Геленджика, поделился глава города Алексей Богодистов.

"Выше музейного комплекса "Землянки штаба 18-й армии" обустроили тропу для пеших прогулок. Весь терренкур построен так, что является продолжением музейного комплекса"

– Алексей Богодистов

Новый пеший маршрут пролегает через лес, тропа оборудована подсветкой и скамейками для отдыха, также на тропе появится питьевой бювет.

Ожидается, что с открытие тропы поток гостей в музей возрастет. Посещение комплекса бесплатное, он работает без выходных, а по субботам туристы могут присоединиться к бесплатной экскурсии, старт в 15:00.

"Сеть терренкуров развиваем благодаря поддержке из краевого бюджета"

– Алексей Богодистов

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.