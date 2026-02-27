Трамп и Нетаньяху добиваются смены режима в Иране. Война может выйти на новый уровень

Дипломатия в Женеве все-таки провалилась: как и в прошлом июне, в ожидании нового переговорного раунда Израиль атаковал иранские объекты, спровоцировав масштабные боевые действия с Ираном. На сей раз Тегеран ответил ударами не только по израильским целям, но и по американским военным базам на всем Ближнем Востоке.

Буквально вчера аналитики предупреждали о скором начале войны США против Ирана. Никто только не понимал, когда она начнется. Определенную подсказку давали переговоры в Женеве и заявления американского президента Дональда Трампа. США выдвигали слишком завышенные требования на переговорах, а Трамп обвинял Иран в желании создать ядерное оружие. 19 февраля президент США дал Ирану 10-15 дней. Но война случилась досрочно - через 9 дней после ультиматума Трампа.

28 февраля Израиль и США нанесли скоординированные высокоточные удары по ключевым военным базам, командным центрам КСИР и административным зданиям в Тегеране и других городах. Есть кадры уничтожения резиденции аятоллы Али Хаменеи. В отличие от ограниченных операций прошлого года, на этот раз цели выбраны политические, а не ядерные — как отмечает агентство Reuters, приоритет отдан ликвидации высшего руководства: Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Трамп, известный своей прагматичной циничностью, может через пару недель вернуться к диалогу на еще более жестких условиях, но пока его стратегия ясна: полное уничтожение военного потенциала Ирана и создание вакуума власти.

Цели США и Израиля: Свержение режима

Текущая операция — не просто карательный удар, а попытка форсированного уничтожения государства Исламская Республика Иран. Разрушение армии и устранение лидеров должно парализовать власть, позволив оппозиционным силам беспрепятственно захватывать улицы крупных городов и заполнять политический вакуум. Трамп уже призвал иранцев взять власть в свои руки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на распад страны. Он призвал курдов в западном Иране, азербайджанцев на севере и белуджей на юго-востоке к восстанию за "освобождение". Однако шансы на успех сомнительны. Иранский народ, даже недовольный режимом, традиционно сплачивается перед внешней агрессией: те, кто тихо ненавидит свои власти, возненавидят интервентов гораздо сильнее и едва ли станут "вонзать нож в спину" родине.

Более того, планы по возвращению к власти Резы Пехлеви — сына последнего шаха, шовиниста и националиста — отпугивают многие национальности в Иране. Те же азербайджанцы ранее выражали скепсис к фигуре Пехлеви, видя в ней угрозу межэтническому балансу.

Ответ Ирана: Удары по Заливу и глобальные последствия

Конфликт стремительно вышел за рамки Ирана и Израиля, подтвердив прогнозы о вовлечении Персидского залива. Тегеран нанес массированные ракетные удары по американским базам: базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне, крупнейшей авиабазе Аль-Удейд в Катаре, базе Али аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафре в ОАЭ и авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Те, кто полагал, что ближневосточная война ограничится "экзотикой" вроде Йемена, Сирии или Ирака, жестоко просчитались — теперь под угрозой благополучные Эмираты и нефтяные монархии. Иранские удары уже достигли Израиля, где зарегистрированы несколько волн пусков баллистических ракет.

Взрывы раздавались в течение дня в элитном районе Дубай Марина. В Дохе и Иордании всю субботу воют сирены. Авиационное сообщение парализовано на всем Ближнем Востоке.Это лишь начало: противостояние Ирана с США и Израилем — не локальный инцидент, а глобальная битва за доминирование на Ближнем Востоке и выживание тегеранского режима.

В такие моменты вспоминается афоризм французского мыслителя Шарля де Монталамбера XIX века: "Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами". При выборе места отдыха и ведения бизнеса игнорировать геополитику — значит обрекать себя на риски.

Что делает Саудовская Аравия?

После иранских ударов МИД Саудовской Аравии официально осудил агрессию Тегерана. Спекуляции упорно связывают Эр-Рияд с тайным присоединением к коалиции Трампа и Нетаньяху. В месяц священного Рамадана такие домыслы выглядят особенно цинично: одна мусульманская страна потенциально нападает на другую. Ситуация действительно критическая — вовлечение Саудовской Аравии в активные боевые действия против Ирана сделает войну по-настоящему масштабной.

Отсутствие общей границы исключает наземные бои или десантные операции Ирана с КСА, но прокси-войны неизбежны: иранские союзники-хуситы из Йемена обрушат на саудовские нефтяные объекты рой дронов и баллистических ракет. Не исключены волнения среди шиитского меньшинства (10–15% населения) в восточных провинциях — ключевых для добычи нефти. Это парализует экономику королевства.

Ормузский пролив: Угроза мировой энергетике

Пока еще не реализован самый взрывоопасный сценарий — блокада Ираном Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальной транспортировки нефти и сжиженного газа. Это мгновенно взвинтит цены на энергоносители, ударив по Европе как импортеру и по самим экспортерам — Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару, для которых пролив служит "окном в мир". Танкерная война превратит Персидский залив в зону хаоса с атаками на супертанкеры, минированием акватории и взаимными ударами по портам.

Саудиты, учитывая эти риски — от внутренних бунтов до экономического коллапса, — скорее всего, трижды подумают перед полноценным вступлением в конфликт. Трамп может рассчитывать на их дипломатическую поддержку, но прямая война рискует обернуться пирровой победой: ценою ослабления Ирана будет парализован нефтяной рынок.

Одним словом, Ближний Восток на грани хаоса, и мир затаил дыхание.