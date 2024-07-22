Ученые СКФУ запатентовали новый метод анализа почвы

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали и уже запатентовали новый прогрессивный цифровой метод оценки состояния почвы и растений на ней, в этой работе будут задействовать и беспилотную авиацию.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали свою новую разработку – цифровой метод оценки состояния почвы и культивируемых на ней насаждений, в работе которого будут задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

"Ученые СКФУ запатентовали устройство и метод оценки состояния почвы и растений, методика позволяет повысить эффективность точного земледелия. Для повышения урожайности используются компьютерные технологии, включая беспилотные летательные и космические аппараты. Задача точного земледелия состоит в управлении качеством всхожести семян и повышения на этой основе урожайности"

- пресс-служба СКФУ

По новой методике данные по состоянию почвы и растительности будут приходить аграриям значительно быстрее, чем по старинке, когда анализы приходилось брать на полях вручную и проверять их в лаборатории, передает ТАСС.

Помогли в этом науке цифровые аграрные технологии, позволяющие оптимизировать этот процесс, который крайне важен не только для самих земледельцев, но и для науки – он позволит контролировать передовые технологии в области генетики, а также позволит разрабатывать высокоэффективные препараты для растениеводства и животноводства, отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Метод основан на радиолокации и анализе физико-химических свойств земли ниже границы "воздух - поверхность" и позволяет оперативно оценивать влажность и электропроводность почвы в районе корней растений, также он позволяет своевременно рассчитать нужный объем и оптимальное сочетание удобрений для почвы.