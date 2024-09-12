Отдых в Крыму зимой: где отдохнуть, что посмотреть и куда съездить?

Крым – одно из самых популярных направлений для отдыха у российский туристов круглый год. Отдых на полуострове интересен не только летом или в бархатный сезон, но и зимой. Расскажем в нашем материале, куда поехать, чем заняться и что посмотреть зимой в Крыму.

Погода в Крыму зимой

Зима в Крыму хоть и считается южной и традиционно мягкой, скорее переменчива и контрастна – от плюсовых температур до сильных похолоданий. Это связано с природными особенностями крымского рельефа – горные массивы задерживают холодный воздух и формируют собственные микроклиматы.

На побережье Черного моря снег выпадает редко, почти не держится более суток и быстро тает.

На Южном берегу, где традиционно располагаются все основные курорты – Ялта, Алушта и небольшие поселки и городки, снег случается еще реже, во время заморозков.

В центральных районах Крыма, западном и северном Крыму снег более вероятен и может лежать несколько дней из-за более низких средних температур.

В горах снег, как правило, лежит дольше всего, температуры там наиболее низкие.

Декабрь в Крыму обычно напоминает осень. В среднем температура воздуха в этом месяце достигает +4°C днем и +2°C ночью. Часто в это время идут дожди, опускается туман.

© Фото: Ангелина Жесткая/ "Вестник Кавказа"

Январь – традиционно самый холодный, от +1°C днем до -1°C ночью в среднем. В этом месяце иногда можно увидеть снег, но, как правило, погода сырая и ветреная.

В феврале средние показатели температуры достигают +3°C днем и 0°C ночью. Это один из самых нестабильных месяцев в году в отношении погоды: она может быть как солнечной, так и очень дождливой.

Самый теплый город Крыма зимой – это Ялта. Далее следуют Судак, Севастополь и Алушта.

Где остановиться зимой в Крыму?

Традиционно самыми популярными городами Крыма круглый год остаются Ялта и Алушта на Южном берегу, а также близлежащие небольшие поселки – Форос, Ласпи, Гурзуф и т.д.

Также можно остановиться в столице республики – в Симферополе, по сути, главном транспортном узле полуострова.

Особой популярностью у туристов круглый год пользуется Севастополь, а также крупные города западного и восточного Крыма — Судак, Евпатория и Феодосия.

© Фото: Ангелина Жесткая/ "Вестник Кавказа"

Вариантов размещения в Крыму зимой достаточно большое количество. Рекомендовано останавливаться в городах покрупнее с более развитой транспортной, туристической и досуговой инфраструктурой, которая предлагает различные варианты средств размещения на любой вкус.

Самый доступный вариант – это посуточное жилье. Средняя цена за съем на одну ночь может варьироваться: от 3 до 1,5 тыс рублей в зависимости от города. Небольшие отели (3 "звезды"), а также гостевые дома – более дорогой вариант: от 5–6 тыс рублей за сутки. И наиболее популярный, но самый дорогой вариант — отели "все включено" (4-5 "звезд") – от 15 тыс рублей.

Активный отдых в Крыму зимой: горы

Одно из самых главных развлечений в Крыму зимой – это отдых в горах. И, хотя здесь нет настолько развитой горнолыжной инфраструктуры как в Краснодарском крае, Крымские горы не оставляют никого равнодушными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ай-Петри, или гора святого Петра, – самая зимняя туристическая "фишка" Крыма. Здесь снег лежит почти всю зиму, поэтому и жители, и гости полуострова приезжают сюда покататься на лыжах, санках и ватрушках. Кроме того, отсюда открывается потрясающий вид на Южный берег Крыма. На горе есть шесть трасс разного уровня сложности, организован прокат всего горнолыжного оборудования.

Ангарский перевал – находится у подножия горы Чатыр-Даг, на полпути между Симферополем и Алуштой. Здесь достаточно ощутимый перепад давления, что может вызвать некоторые неудобства. Сюда часто ездят, чтобы покататься на санках, ледянках, ватрушках, снегоходах и квадроциклах.

Чатыр-Даг, или Шатер-гора, – также достаточно популярное место для зимнего активного отдыха. Здесь более "дикие", узкие склоны и нет освещения в темное время суток, поэтому такой вариант подойдет только настоящим экстремалам.

Культурный отдых зимой в Крыму: музеи и театры

Крым по праву можно назвать кладезем культурно-исторических объектов и интересных мест – дворцов и богатых дворянских имений, старинных храмов и монастырей, картинных галерей и древних археологических музеев. Множество из них открыто и в зимний период.

Дворцы Южного берега Крыма

Дворцы Южного берега: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский, Дюльбер, дворец князей Юсуповых в Кореизе – посещая их, можно увидеть роскошную сторону жизни Крыма времен Российской Империи, познакомиться с историей полуострова, узнать много интересных фактов и насладиться особенностями южной дворцово-парковой архитектуры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музеи поэтов и писателей в Крыму

В Крыму можно найти множество музеев, посвященных поэтам и писателям, например, дом-музей Антона Чехова, дом-музей Юлиана Семенова, дом-музей Максимилиана Волошина. Крым был местом притяжения знаменитых деятелей культуры, в том числе великих русских писателей. Как жил в Ялте и создавал знаменитую "Даму с собачкой" Чехов, как писал про Штирлица Семенов – все это и много других литературных фактов можно узнать, отдыхая на полуострове.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Государственная картинная галерея имени Ивана Айвазовского в Феодосии

Крым – родина выдающегося русского мариниста, в Феодосии находится одно из самых крупных собраний работ мастера. Долгое время Государственная картинная галерея имени Ивана Айвазовского в Феодосии была закрыта на масштабную реконструкцию, однако с 2023 года она открыта для всех жителей и гостей города.

Бахчисарайский Ханский дворец

Ханский дворец Бахчисарая – единственный в мире образец уникальной крымско-татарской архитектуры, бывшая резиденция крымских ханов Гиреев. Необходимо учесть, что в настоящее время дворец находится на реконструкции, поэтому осмотр экспозиций музея значительно ограничен.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Херсонес Таврический

Широко известен государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический. Полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья. Ныне Херсонесское городище расположено в Севастополе, оно стало археологическим музеем-заповедником и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Фото: Ангелина Жесткая/ "Вестник Кавказа"

Новый Херсонес

Кроме того, с недавнего времени (с 2024 года) рядом с Херсонесом Таврическим расположился музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, где можно посетить музей Крыма и Новороссии, а также музей христианства, ведь это место – древняя Корсунь – связана с историей Древней Руси. Здесь крестился в 988 году князь Владимир.

© Фото: Ангелина Жесткая/ "Вестник Кавказа"

Театры в Крыму

Для любителей культурного отдыха Крым также предлагает вариант приятно провести вечер в театре. В республике их несколько:

Драматический театр имени М. Горького в Симферополе, который является самым старым театром Крыма, будучи основанным в 1821 году. Он предлагает широкий выбор классических драматических постановок, отечественных и зарубежных драм.

Музыкальный академический театр в Симферополе. В нем можно увидеть классическую оперетту, мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы.

Драматический театр имени А. Луначарского в Севастополе. Самый главный театр города, в репертуаре представлено большое количество драматических пьес, как отечественных, так и зарубежных.

Драматический театр имени А. Чехова в Ялте. Располагается в самом центре Ялты – на ее набережной. Визитная карточка театра – классические постановки по А. П. Чехову.

СПА отдых в Крыму: отели "все включено", бассейны и СПА-центры

В Крым часто едут для "ленивого" отдыха, чтобы восстановиться, поправить здоровье и отдохнуть физически. Зимой, пока возможности пляжного отдыха ограничены, можно выбрать среди большого количества СПА отелей, санаториев и тд, которые есть в разных городах: Ялте, Алуште, Евпатории и других.