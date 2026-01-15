Азербайджан откроет XIII Глобальный Бакинский форум 12 марта

XIII Qlobal Bakı Forumu пройдет с 12 по 14 марта. Как и всегда, QBF организует и принимает у себя Международный центр Низами Гянджеви.

Традиционный организатор Глобального Бакинского форума (QBF) – Международный центр Низами Гянджеви – сообщил сегодня в своих соцсетях об определении дат проведения очередного, тринадцатого по счету QBF.

По решению оргкомитета, XIII QBF торжественно откроется 12 марта и продлится три дня, по 14 марта включительно.

Организаторы добавили, что в этом году на Глобальный Бакинский форум приглашены свыше 400 иностранных политиков, дипломатов и общественных деятелей.

Напомним, что ежегодно в Глобальном Бакинском форуме участвуют нобелевские лауреаты, высокопоставленные чиновники, политические и общественные лидеры со всего мира.

Уже в 13-й раз Баку предоставит свою площадку представителям центров принятий решений из разных регионов для встреч, общения и поиска совместных способов ответа на актуальные вызовы повестки дня ради обеспечения мира и развития в глобальном масштабе.