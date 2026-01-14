Вестник Кавказа

Представители Баку и Еревана осмотрели ж/д участок Садарак-Ерасх Зангезурского коридора

Представители Баку и Еревана осмотрели ж/д участок Садарак-Ерасх Зангезурского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялся совместный осмотр представителями Азербайджана и Армении железнодорожного участка между станциями Садарак (Нахчыванская Автономная Республика, АР) и Ерасх (Армения).

Сегодня представители азербайджанской и армянской сторон провели совместный осмотр состояния инфраструктуры на участке железной дороги Садарак-Ерасх, входящем в состав Зангезурского коридора.

Как заявили в Кабинете министров Азербайджана, осмотр проводился для того, чтобы оценить техническую пригодность этого железнодорожного участка для движения по нему специальной железнодорожной строительной техники: она будет заниматься мероприятиями по восстановлению инфраструктуры.

Кроме того, в ходе осмотра участники мероприятия обменялись мнениями относительно технического состояния железнодорожной инфраструктуры на участке Садарак-Ерасх, передает АЗЕРТАДЖ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
710 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.