Представители Баку и Еревана осмотрели ж/д участок Садарак-Ерасх Зангезурского коридора

Состоялся совместный осмотр представителями Азербайджана и Армении железнодорожного участка между станциями Садарак (Нахчыванская Автономная Республика, АР) и Ерасх (Армения).

Сегодня представители азербайджанской и армянской сторон провели совместный осмотр состояния инфраструктуры на участке железной дороги Садарак-Ерасх, входящем в состав Зангезурского коридора.

Как заявили в Кабинете министров Азербайджана, осмотр проводился для того, чтобы оценить техническую пригодность этого железнодорожного участка для движения по нему специальной железнодорожной строительной техники: она будет заниматься мероприятиями по восстановлению инфраструктуры.

Кроме того, в ходе осмотра участники мероприятия обменялись мнениями относительно технического состояния железнодорожной инфраструктуры на участке Садарак-Ерасх, передает АЗЕРТАДЖ.