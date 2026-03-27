Как география помогает Ирану воевать против Израиля и США?

В войне Ирана с Израилем и США на стороне первого выступает география. Расположенный на перекрестке цивилизаций Иран обладает естественными барьерами, огромными ресурсами и контролем над ключевыми транспортными артериями. Эти факторы превращают страну в неприступную крепость и мощный рычаг влияния в мировых делах.

Географическое положение: на стыке миров

Иран занимает около 1,65 млн км² в юго-западной Азии. Он граничит с семью государствами: Ираком и Турцией на западе, Азербайджаном и Арменией на северо-западе, Туркменистаном на севере, Афганистаном и Пакистаном на востоке. С севера страну омывает Каспийское море, с юга — Персидский залив и Оманский залив Индийского океана.

Это положение делает Иран сердцем Большого Ближнего Востока — стратегическим плацдармом, который одновременно связывает Кавказ, Центральную Азию, Ближний Восток и Индийский океан. Страна расположена на древних торговых путях и контролирует переходы между Европой, Азией и Африкой.

Рельеф: естественная крепость

Большая часть территории — Иранское нагорье (высотой 900–1500 м), окруженное мощными горными хребтами. На западе и юго-востоке тянутся Загросские горы — цепь параллельных хребтов шириной до 200 км. На севере — хребет Эльбурс с высочайшей вершиной Демавенд (5610 м). В центре — две огромные пустыни: солончаковая Деште-Кевир и песчаная Деште-Лут.

Горы и пустыни создают непреодолимые барьеры. Они обеспечивают стратегическую глубину: даже большая армия вынуждена проходить через узкие коридоры, где легко обороняться. Тегеран защищен горными массивами, а военная и ядерная инфраструктура рассредоточена по плато и подземным объектам. История подтверждает: ни Александр Македонский, ни монголы, ни современные державы не смогли легко покорить эту естественную крепость.

Природные ресурсы и контроль над энергопотоками

Иран обладает колоссальными запасами углеводородов: четвертое место в мире по нефти и второе — по природному газу. Основные месторождения сосредоточены на юго-западе и в Персидском заливе.

Но главный козырь — Ормузский пролив. Через этот узкий 33-километровый проход ежедневно идет 20–25% мировой торговли нефтью (около 20 млн баррелей в сутки). Иран держит руку на «глобальном нефтяном кране». Любая угроза блокады вызывает резкий скачок цен на энергоносители по всему миру. Это не просто ресурс — это инструмент давления на глобальную экономику.

Границы и доступ к морям

Длинные сухопутные границы (более 5000 км) исторически служили буфером. Доступ к двум бассейнам — Каспийскому морю и Индийскому океану — позволяет Ирану диверсифицировать торговые маршруты и проецировать силу в разных направлениях.

Население и климат: человеческий и природный потенциал

Население превышает 85–89 млн человек. Люди сосредоточены в плодородных долинах у подножия гор и на северном побережье Каспия. Климат разнообразен: субтропический на севере, пустынный в центре, горный на хребтах. Это позволяет развивать и сельское хозяйство, и промышленность.

География как источник силы

География Ирана — его стратегический актив. Горные барьеры и пустыни дают возможность эффективно обороняться. Ресурсы и Ормузский пролив — экономическое и политическое влияние. Положение на перекрестке — возможность проецировать силу в нескольких регионах одновременно. Поэтому Иран остается одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке и в Евразии. В мире, где контроль над территорией и ресурсами решает многое, география Ирана продолжает работать на его силу — сегодня так же, как и тысячи лет назад.