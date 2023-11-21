Турция и Катар продолжат работу по деэскалации на Ближнем Востоке

Руководство Турции Катара намерено продолжить работу по достижению мира на Ближнем Востоке. Также в числе первоочередных задач – достижение перемирия в Газе и вывоз раненых.

Власти Турции и Катара намерены продолжить поиск вариантов деэскалиции в секторе Газа.

«В дальнейшем и я, и наш МИД, и соответствующие ведомства будут поддерживать контакты с Катаром. Мы вместе будем управлять этим процессом, целью которого является достижение мира. Мы будем делать совместные шаги»

– президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Далее турецкий лидер заявил о том, что кризис на Ближнем Востоке развивается хаотично, и процесс урегулирования должен быть поставлен под контроль.

Эрдоган подчеркнул, что в настоящее время первоочередной вопрос – это прекратить огонь и вывезти раненых. Затем стоит задуматься о реконструкции Газы. Взгляды Турции и Катара, по словам Эрдогана, здесь полностью совпадают.