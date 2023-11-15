Эрдоган предсказал будущее Нетаньяху

Турецкий лидер предрекает Биньямину Нетаньяху будущее Слободана Милошевича. По его словам, израильского премьера будут судить.

Президент Турции считает, что глава израильского правительства повторит судьбу бывшего лидера Югославии Слободана Милошевича. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил на очередном заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС, стартовавшем сегодня в Стамбуле.

"Нетаньяху, который сейчас является "мясником Газы", будет судим не только как военный преступник, но и как "мясник Газы", подобно Милошевичу"

– глава турецкого государства

Он также указал на то, что исламским странам пора приступить к подготовке восстановления сектора Газа.