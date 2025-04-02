Самолет Вучича сел на дозаправку в Баку по пути в Москву

Борт с президентом Сербии Александром Вучичем сегодня в ходе полета в Москву, где глава государства примет участие в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, совершил посадку в Баку, но вскоре продолжил путь.

Воздушное судно, на борту которого находится сербский президент Александр Вучич, в среду во время полета в Москву совершило посадку в Баку, пишут СМИ.

В столице Азербайджана самолет провел немного времени. Вскоре он получил разрешение на продолжение полета и снова отправился в российскую столицу, где Вучич примет участие в праздновании 80-летия Великой Победы, пишет газета Blic.

По информации ТАСС, которое ссылается на источник, посадка в Баку была запланирована заранее. Она требовалась для дозаправки самолета.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что власти Литвы и Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство для борта Вучича.

Стоит отметить, что в Москве Вучич посетит парад Победы, который состоится 9 мая, а также проведет личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.