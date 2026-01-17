В Баку совершит визит замгенсека НАТО

Радмила Шекеринска встретится в Баку с рядом высокопоставленных официальных лиц Азербайджана. Визит представителя НАТО в столицу республики состоится через несколько дней.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска отправится на этой неделе в Баку. Соответствующую информацию подтвердили 19 января в пресс-службе организации.

Визит запланирован на среду, 21 января.

В ходе поездки замгенсека Североатлантического альянса встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана. На данный момент не сообщается, какие именно вопросы будут обсуждаться на предстоящих переговорах.

Кроме того, в Баку представитель НАТО планирует пообщаться с послами стран-союзниц альянса.