Узбекистан открыл погранпереход на границе с Афганистаном

Погранпереход между Узбекистаном и Афганистаном заработал после длительной паузы. Он не функционировал с 2021 года.

Пограничный переход Термез – Хайратон на границе Узбекистана и Афганистана возобновил работу для граждан обеих стран. Об этом рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана.

Пункты пропуска на Мосту дружбы через реку Амударья были закрыты с 2021 года.

В ТПП поведали, что восстановление прямого сухопутного сообщения позволит упростить поездки в обоих направлениях и откроет новые возможности для развития экспорта.

В палате отметили при этом, что визовые требования для граждан двух стран по-прежнему остаются в силе.