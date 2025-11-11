Вестник Кавказа

Более 100 футболистов дисквалифицировали за ставки в Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции за игру в букмекерских конторах отстранили от футбола свыше 100 игроков. Минимальный срок наказания составит полтора месяца.

Федерация футбола Турции (TFF) приняла решение дисквалифицировать 102 игроков, совершавших незаконные ставки на матчи. Об этом сказано на сайте лиги.

Самый минимальный срок наказания составит 45 дней, а максимальный – один год.

Согласно сообщению, 56 футболистов отстранили от игр на 45 дней, 25 футболистов – на 3 месяца, 9 футболистов – на 6 месяцев. По 5 футболистов дисквалифицированы на 9 месяцев и 12 месяцев.

Как отмечается, четверть отстраненных игроков выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции.

Ранее в Турции дисквалифицировали 149 судей за ставки на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от 8 до 12 месяцев.

Позднее стало известно, что TFF также подозревает в совершении ставок 1024 футболиста. Их вызвали в дисциплинарный комитет.

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.