Более 100 футболистов дисквалифицировали за ставки в Турции

Федерация футбола Турции (TFF) приняла решение дисквалифицировать 102 игроков, совершавших незаконные ставки на матчи. Об этом сказано на сайте лиги.
Самый минимальный срок наказания составит 45 дней, а максимальный – один год.
Согласно сообщению, 56 футболистов отстранили от игр на 45 дней, 25 футболистов – на 3 месяца, 9 футболистов – на 6 месяцев. По 5 футболистов дисквалифицированы на 9 месяцев и 12 месяцев.
Как отмечается, четверть отстраненных игроков выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции.
Ранее в Турции дисквалифицировали 149 судей за ставки на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от 8 до 12 месяцев.
Позднее стало известно, что TFF также подозревает в совершении ставок 1024 футболиста. Их вызвали в дисциплинарный комитет.