Федерация футбола Турции вызвала более 1 тыс игроков из-за ставок

Под следствием в Турции из-за скандала со ставками оказались свыше 1 тыс игроков. Ранее Федерация футбола республики отстранила от матчей почти 150 арбитров.

В Турции в рамках расследования дела о незаконных ставках на футбольные матчи вызваны в Федерацию футбола страны (TFF) свыше 1 тыс игроков, выступающих за команды из разных дивизионов страны.

Как отмечается, 27 из них являются игроками клубов Суперлиги. В частности, среди них есть игроки "Антальяспора", Трабзонспора", "Бешикташа" и "Галатасарая".

На данный момент розыгрыш второй и третьей лиги временно приостановлен в связи с тем, что многие клубы второго и третьего дивизионов не могут набрать состав на матчи. На фоне всей этой ситуации TFF обратилась в ФИФА с просьбой о дополнительном трансферном окне.

Ранее сообщалось, что TFF дисквалифицировали на срок от 8 до 12 месяцев 149 профессиональных судей после того, как у них были обнаружены счета в букмекерских конторах, в том числе за границей. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.