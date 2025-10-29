Более 15 футбольных судей задержаны в Турции

Масштабный судейский скандал продолжает разрастаться в Турции. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов задержали более 15 арбитров.

В Турции задержали 17 футбольных судей в рамках расследования дела о незаконных судей, начатого в отношении арбитров. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Задержания происходили в ходе операций в 12 провинциях республики.

Вместе с судьями задержан и президент клуба "Эюпспор" Мурат Озкай. Кроме того, выданы ордера на задержание бывшего владельца клуба "Касимпаша" Тургая Чинера и бывшего президента Мехмета Фатиха Сарача.

В общей сложности правоохранители планировали задержать 21 человека, однако было установлено, что двое из них находятся за рубежом, а еще одного пока не удалось найти.

Ранее Дисциплинарный совет профессионального футбола Федерации футбола Турции (TFF) отстранил от должности 149 судей на срок от 8 до 12 месяцев в рамках расследования, связанного со ставками.