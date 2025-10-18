Вестник Кавказа

Масштабный судейский скандал разгорается в турецком футболе

Масштабный судейский скандал разгорается в турецком футболе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие судьи активно делали ставки в букмекерских конторах. В ходе проведенного расследования было установлено, что аккаунты в букмекерских конторах в настоящее время есть у 65% арбитров.

Федерация футбола Турции провела расследование, в ходе которого выяснила, что у сотни профессиональных судей есть аккаунты в букмекерских конторах. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В частности, установлено, что 371 из 571 судьи имели ордера на арест, и что 152 из них регулярно играли в азартные игры. Один из арбитров сделал более 18 тыс ставок, а основная масса сделала ставки на более чем 1 тыс матчей.

По данному факту будет проведено дисциплинарное разбирательство. Нарушителям грозят длительная дисквалификация и запрет на любую деятельность, которая связана с футболом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.