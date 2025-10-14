Вестник Кавказа

Турецкий гранд проявляет интерес к российскому футболисту

“Галатасарай“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Галатасарай“
Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Турции. В услугах 20-летнего хавбека заинтересован действующий чемпион страны – "Галатасарай".

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" намерен подписать контракт с полузащитником Матвеем Кисляком, выступающим в настоящее время за московский ЦСКА.

По данным источника, идея пригласить 20-летнего российского хавбека нравится главному тренеру турецкого гранда Окану Буруку, передает Fotomac.

Ожидается, что стамбульская команда сделает предложение ЦСКА о переходе Кисляка в зимнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше чемпионата России полузащитник провел за армейцев 11 матчей, отметившись в них 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Чемпионат Турции

После 8 туров "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу турецкого первенства. В активе стамбульской команды 22 очка. Ближайший преследователь – "Трабзонспор" – отстает от "Галатасарая" на 5 очков.

