Турецкий гранд проявляет интерес к российскому футболисту

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" намерен подписать контракт с полузащитником Матвеем Кисляком, выступающим в настоящее время за московский ЦСКА.
По данным источника, идея пригласить 20-летнего российского хавбека нравится главному тренеру турецкого гранда Окану Буруку, передает Fotomac.
Ожидается, что стамбульская команда сделает предложение ЦСКА о переходе Кисляка в зимнее трансферное окно.
В текущем розыгрыше чемпионата России полузащитник провел за армейцев 11 матчей, отметившись в них 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Чемпионат Турции
После 8 туров "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу турецкого первенства. В активе стамбульской команды 22 очка. Ближайший преследователь – "Трабзонспор" – отстает от "Галатасарая" на 5 очков.