На берегу Каспия в Дагестане нашли почти 500 туш тюленей

Погибшие тюлени обнаружены в Дагестане, туши найдены в нескольких районах на берегу Каспийского моря, а также в Махачкале.

В Дагестане на берег Каспия выбросило почти 500 погибших тюленей, рассказали в Минприроды региона.

"Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. Выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей"

– сообщение

В республике будут продолжены осмотры береговой линии. Причину гибели сотен каспийских тюленей предстоит установить, министерство направило обращения в региональные Росприроднадзор, Россельхознадзор, Росрыболовство, Роспотребнадзор и другие ведомства.

В министерстве добавили, что какое-то количество тюленей погибает каждый год в период их миграции.