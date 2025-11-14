Вестник Кавказа

На берегу Каспия в Дагестане нашли почти 500 туш тюленей

Мозаика тюленя
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Погибшие тюлени обнаружены в Дагестане, туши найдены в нескольких районах на берегу Каспийского моря, а также в Махачкале.

В Дагестане на берег Каспия выбросило почти 500 погибших тюленей, рассказали в Минприроды региона.

"Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. Выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей"

– сообщение

В республике будут продолжены осмотры береговой линии. Причину гибели сотен каспийских тюленей предстоит установить, министерство направило обращения в региональные Росприроднадзор, Россельхознадзор, Росрыболовство, Роспотребнадзор и другие ведомства.

В министерстве добавили, что какое-то количество тюленей погибает каждый год в период их миграции.

790 просмотров

