Ереван и Брюссель перешли на стратегический уровень сотрудничества

Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян заявил о принятии новой стратегии сотрудничества между Арменией и ЕС.

Ереван и Брюссель повысили взаимоотношения до стратегического уровня, такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе шестого заседание Совета партнерства "Армения–ЕС".

Мирзоян также отметил, что это не предел их совместных амбиций и стороны намерены развивать сотрудничество еще интенсивнее.

Напомним, что весной текущего года Республика Армения подала заявку на членство в Европейский союз. Как отметил армянский министр иностранных дел, нынешний шаг очень важен для этого процесса, поскольку открывает новый этап.