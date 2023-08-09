Нефть в Грузии будут добывать индийские специалисты

Корпорация нефти и газа Грузии заключила соглашение с индийской компанией Hindustan Silichine Private Limited на разработку и добычу нефти из действующих нефтяных месторождений страны.

Государственное агентство "Корпорация нефти и газа Грузии" заключило соглашение с индийской компанией Hindustan Silicon Private Limited о долевом разделе продукции, которая будет получена в ходе масштабных работ по освоению действующих нефтяных месторождений страны, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"Объем инвестиционного пакета проекта на ближайшие четыре года составляет около $50 млн. Сразу после подписания соглашения компания выплатит в государственный бюджет $4,15 млн"

- Минэкономики Грузии

Специалисты компании проведут углубление и бурение семи эксплуатирующихся скважин, а также пробурят две новых разведочных скважины с применением современных технологий, передает Sputnik Грузия.

Документ послужит для страны не только новым шагом на пути к укреплению экономического партнерства с Индией, но и станет продолжением развития энергетических ресурсов Грузии, привлечения новых инвестиций и внедрения современных высокотехнологичных решений в сфере нефтедобычи, заявила на церемонии подписания заместитель главы Минэкономики Грузии и куратор сферы энергетики Инга Пхаладзе.

Новое соглашение станет основой для нового этапа укрепления энергетической безопасности Грузии и создаст новые возможности для ее экономического роста и регионального развития, добавила замминистра.