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Авиасообщение объединило столицы Грузии и Индии

Авиасообщение объединило столицы Грузии и Индии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С сегодняшнего дня стартовали прямые полеты из Дели в Тбилиси. Авиарейсы осуществляет индийская компания "ИндиГо", которой разрешили совершать полеты в мае.

Индийская авиакомпания "ИндиГо" запуском прямого сообщения объединила Дели и Тбилиси, сообщает пресс-служба Объединения грузинских аэропортов.

Перевозчик получил разрешение на совершение полетов в мае текущего года. Рейсы будет осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.

В объединении отметили, что "ИндиГо" является крупнейшей бюджетной компанией Азии, который совершил свой первый рейсы из Дели в Тбилиси.

На борту находилось 325 человек, все они получили памятные подарки от ведомства.

Стоит добавить, что Грузия и "ИндиГо" на протяжении 5 лет вели переговоры о сотрудничестве. В 2023 году количество туристов из Индии в Грузии увеличилось на 31%.

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