Авиасообщение объединило столицы Грузии и Индии

С сегодняшнего дня стартовали прямые полеты из Дели в Тбилиси. Авиарейсы осуществляет индийская компания "ИндиГо", которой разрешили совершать полеты в мае.
Индийская авиакомпания "ИндиГо" запуском прямого сообщения объединила Дели и Тбилиси, сообщает пресс-служба Объединения грузинских аэропортов.
Перевозчик получил разрешение на совершение полетов в мае текущего года. Рейсы будет осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.
В объединении отметили, что "ИндиГо" является крупнейшей бюджетной компанией Азии, который совершил свой первый рейсы из Дели в Тбилиси.
На борту находилось 325 человек, все они получили памятные подарки от ведомства.
Стоит добавить, что Грузия и "ИндиГо" на протяжении 5 лет вели переговоры о сотрудничестве. В 2023 году количество туристов из Индии в Грузии увеличилось на 31%.