Аттестованных гидов в Дагестане стало больше на 36% за год

Развитие туристической инфраструктуры в Дагестане подкрепляется все большим количеством квалифицированных специалистов отрасли, увеличившимся на 36% за 2025 год.

В Дагестане зафиксирован значительный рост числа квалифицированных гидов. В 2025 году аттестацию прошло на 36% больше специалистов, чем годом ранее, сообщает министерство туризма и народных художественных промыслов республики.

В 2025 году 95 экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли аттестацию в Дагестане. Все они внесены в федеральный реестр, что официально подтверждает их право проводить экскурсии.

Таким образом, с учетом новых кадров общее число аттестованных гидов в республике выросло до 271 человека. Для сравнения, в предыдущем году соответствующие документы получили 70 специалистов.

В России с осени 2025 года работать гидом без аттестации стало незаконно. За проведение экскурсий без прохождения аттестации грозит административная ответственность.

Дагестан продемонстрировал значительный рост туристической привлекательности. По данным на август 2025 года, количество бронирований жилья для отдыха выросло на 50% относительно того же месяца 2024 года. Топ-5 самых востребованных городов у гостей региона составили Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Гуниб, сообщает РБК Кавказ.