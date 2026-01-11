Отель 5* появится в Дагестане – Главгосэкпертиза одобрила проект

Главгосэкспертиза России "дала добро" на строительство отеля категории 5 звезд в Дербенте. Приехавшим на отдых к морю в Дагестан в ней будут доступны 186 номеров.

Пятизвездочный отель будет построен на берегу Каспийского моря в Дербенте (Дагестан), сообщает Главгосэкспертиза.

Гостиница будет создана в прибрежном районе Коса. Проект будет реализован в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на ее возведение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации"

– Главгосэкспертиза

На площади более 24 тыс кв м разместится 186 номеров. Здание отеля будет состояться из двух частей: многофункционального зала с различными подсобными помещениями и жилой зоны, связанных общим этажом.

Гостиница будет действовать на протяжении всего года. В ней создадут спа-комплекс с акватермальной зоной, будут доступны бассейны с элементами аквапарка, а также зоны для прогулок, летние концертные площадки и прочая инфраструктура для развлечений.

"После ввода в эксплуатацию гостиничный комплекс сможет ежегодно принимать до 67 тыс человек"

– Главгосэкспертиза