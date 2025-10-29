Иран будет запускать в космос по 10 спутников в месяц

Власти Ирана поставили перед учеными страны амбициозную задачу - в течение трех лет подготовить и отправить в космос 200 искусственных спутников, ежемесячно будет запускаться более 10 аппаратов.

У иранских ученых появилась новая масштабная задача - в течение трех лет подготовить и отправить в космос 200 спутников, а к 2028 году выйти на уровень, при котором ежемесячно будет запускаться более 10 спутников дистанционного зондирования Земли и Интернета, сообщил генеральный директор иранского наукоемкого предприятия в сфере космических технологий, компании "Омид‑Фаза" Хосейн Шахраби.

Как отметил специалист, страна вступает в новую фазу технологической зрелости: создан спутник нового поколения с устраненными техническими недостатками и расширенными функциональными возможностями, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Новое поколение иранских спутников будет сочетать технические и экономические аспекты миссий, а с учетом того, что между компанией, Иранским космическим агентством и президентским Управлением науки и технологий заработает механизм гарантированных предварительных закупок космической продукции, к их производству подключится частный сектор.

Это будет стимулировать инвестиции в космическую отрасль, а после утверждения инициативы в Администрации науки и технологий ожидается прогресс в финансировании частных проектов, отметил Шахраби.

Развитие космического рынка страны обеспечит Иранское космическое агентство, оно также разработает соответствующую регуляторную базу. Сейчас промежуток между стартом проектирования и запуском спутника в Иране достигает девяти лет, в то время как в мире этот процесс занимает около пяти – это указывает на необходимость перехода к полноценной приватизации отрасли, добавил Хосейн Шахраби.