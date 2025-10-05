Иран приступил к испытаниям своего первого грузового авиалайнера

На аэродроме в городе Шахин-Шахр в центральной части Ирана в свой первый испытательный полет отправился первый иранский грузовой турбовинтовой самолет Simorgh, ему предстоит налетать 100 часов.

В Иране официально стартовали испытательные полеты первого иранского турбовинтового транспортного авиалайнера Simorgh ("Симург"), призванного в скором времени заменить зарубежные модели в грузовом авиапарке страны.

Старт испытательным полетам авиалайнера дали заместители глав министерств обороны и транспорта Ирана, сообщает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Чтобы получить окончательное разрешение на вхождение в состав иранского воздушного флота, новый самолет должен налетать 100 часов в различных условиях, говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана.

Путь к испытаниям первого собственного транспортника был небыстрым: от проекта авиалайнера до его испытаний прошло 15 лет, однако сейчас новый "Симург" не только избавит страну от импортной зависимости в ее транспортном авиапарке, но и выведет ИРИ в число менее чем 20 стран мира, обладающих возможностями для проектирования и производства самолетов, поведал глава Организации гражданской аваиации страны Хоссейн Пурфарзане, сообщает Press TV.

Авиалайнер, названный в честь мифической птицы из персидской мифологии, оснащен двумя турбовинтовыми двигателями мощностью 2500 л/с и может перевозить 6 кубометров груза на расстояние 3,9 тыс км, а его максимальная взлетная масса составляет 21,5 т.

Это маневренный, легкий и быстрый самолет с высокой грузоподъемностью, который подходит для погодных условий Ирана, что делает его идеальным выбором для таких важных служб, как медицинские рейсы. В будущем Simorgh может пополнить парк ближнемагистральных пассажирских самолетов Ирана.