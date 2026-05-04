Трамп: цены на нефть рухнут после войны с Ираном

Американский лидер прогнозирует обвал нефтяных цен до небывалого уровня сразу по окончании военного конфликта с Ираном. Он отметил, что в мире ждали нефть по $300 на фоне конфликта, однако цены удержались на уровне около $100.

Резкое снижение нефтяных цен прогнозирует президент США Дональд Трамп – по его мнению, нефть подешевеет до небывалого уровня после того, как война против Ирана будет завершена.

"Заблуждались все. Они думали, что энергоносители будут по $300. $300 за баррель. А она (сейчас стоит) примерно по $100 за баррель"

– Дональд Трамп

О ситуации с мировыми ценами на нефть глава Белого дома говорил на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего предпринимательства в Соединенных Штатах. По его прогнозам, нефть сильно подешевеет с окончанием конфликта с Ираном.

"И я прогнозирую, что она очень существенно упадет в цене, когда все это закончится <…> и, думаю, (это произойдет) также очень быстро. До уровней, которых вы никогда не видели"

– Дональд Трамп

Он напомнил, что в Персидском заливе скопились танкеры с нефтью со всего мира, они пока не могут пройти Ормузский пролив. По словам Трампа, эти суда были "похищены" злым местом, но США занимаются решением этой проблемы в рамках операции "Проект свобода".

Что будет с нефтью после иранской войны?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на факторы, которые не дадут нефтяным ценам резко упасть даже в случае быстрого заключения мирной сделки между США и Ираном.

"В первую очередь необходимо подчеркнуть, что цены на нефть смогут пойти устойчиво вниз только в том случае, если мирная сделка между США и Ираном вернет довоенный статус-кво Ормузского пролива, когда из Персидского залива в открытое море свободно проходили любые корабли. Если же сохранятся в той или иной форме ограничения на проход через Ормузский пролив, то мирная сделка проблему падения уровня предложения на мировом рынке не решит", - прежде всего сказал он.

"Если предположить, что Ормузский пролив будет полностью открыт, то стоит ожидать, что на психологической реакции трейдеров на это событие цены быстро пойдут вниз, однако они все равно не вернутся к довоенному уровню из-за исчерпания стратегических резервов. Те страны, которые прежде импортировали ближневосточную нефть, сейчас активно потребляют свои стратегические нефтяные резервы, которые безусловно необходимо восполнять. К примеру, в США компания, которая получает нефть из стратегических резервов, обязывается в течение года вернуть государству 150% от полученного объема. Это означает, что с открытием Ормузского пролива ближневосточная нефть будет покупаться не только для текущего потребления, но и для закачки нефти в стратегические резервы", - продолжил Игорь Юшков.

"Приближается лето, и уже сейчас идет довольно высокий автомобильный сезон, когда потребление нефти еще выше, чем зимой. Следовательно, повышенный спрос на нефть из-за растущего потребления тоже будет сдерживать падение цен при решении всех созданных иранской войной проблем", - добавил экономист.

Что будет с ОПЕК+?

С другой стороны, за время иранской войны значительно ослабилось влияние ОПЕК и ОПЕК+ на нефтяной рынок, поэтому их приходится исключить из сдерживающих факторов. "Если Ормузский пролив будет полностью открытым, предложение способно вырасти выше довоенных уровней. Во-первых, в ОПЕК+ увеличены квоты на нефтедобычу, та же Саудовская Аравия получила разрешение добывать больше. Во-вторых, ОАЭ вышли из ОПЕК и теперь может добывать столько, сколько это возможно технически. В связи с этим уже сейчас встает вопрос, останутся ли какие-либо страны в ОПЕК+ при восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Пока что все говорят, что остаются в ОПЕК+, чтобы новости о распаде сделки не толкали нефтяные цены вниз, но это лишь для того, чтобы больше заработать при высоких ценах", - отметил Игорь Юшков.

"Если сделка ОПЕК+ развалится, то быстро возникнет большой переизбыток предложения на рынке, так что даже дополнительный спрос на закачку нефти в стратегические резервы не поможет сдержать цены. Более того, они способны уйти в район $30-40 за баррель на какой-то период, пока все будут добывать нефть по максимуму. Затем неизбежно произойдет балансировка рынка, кто-то сократит добычу из-за нерентабельности, в первую очередь американские компании, производящие довольно дорогую нефть на сланцевых месторождениях, но на это уйдет несколько месяцев, в течение которых цены будут действительно очень низкими. Поэтому ключевые участники сделки ОПЕК+, включая Россию, постараются сохранить ее, чтобы не было ценовых шоков", - сообщил эксперт.

Что будет с американским рынком?

Игорь Юшков подчеркнул, что американские компании в настоящее время активно зарабатывают на высоких нефтяных ценах. "С одной стороны, страдает Администрация Трампа в том плане, что из-за высоких цен на топливо на внутреннем рынке снижается ее поддержка: как только дорожает бензин, американцы связывают это с эффективностью действующей администрации. Так было и при Джозефе Байдене, и при других президентах – это часть политической культуры в США. Но с другой стороны, компании-производители нефти в США выигрывают от высоких цен – они не только дорого продают нефть на внутреннем рынке, но и экспортируют ее на внешние рынки. США – крупнейший в мире производитель нефти, однако они потребляют больше, чем производят; сейчас же американским компаниям выгодно вывозить нефть за рубеж. То есть потребители в США страдают, а производители выигрывают", - пояснил он.

"Нужно отметить, что подорожание топлива начинает раскручивать дополнительную инфляцию, из-за чего планы Трампа уменьшить ставку ФРС и тем самым ускорить развитие американской экономики становятся чуть дальше от реализации. Поэтому Вашингтон будет совершать те или иные действия, нацеленные на сдерживание роста нефтяных цен", - заключил экономист.