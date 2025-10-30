На орбиту запущен спутник, построенный школьниками из Азербайджана

Спутник "Победа Азербайджана" был запущен на орбиту Земли. Его построили учащиеся азербайджанских школ в рамках национального конкурса молодых талантов в области космических технологий.

Спутник "Azərbaycanın Zəfəri" ("Победа Азербайджана"), созданный в рамках молодежной программы развития космических технологий учениками 7-9 классов, был выведен на орбиту. Об этом рассказал Имран Мухтаров, руководитель Космической академии космического агентства Азербайджана.

Небольшой спутник из алюминиевых сплавов и углеродных композитов, размером 5х5х5 см и весом около 250 гр был отправлен с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Запуск осуществляла ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX.

Разработали космический аппарат модели PocketQube азербайджанские школьники в рамках "Национального конкурса спутниковых инноваций Азербайджана", в котором приняли участие 672 учащихся.

Помимо стандартных задач по сбору данных и проведению испытаний, "Победа Азербайджана" предоставит школьникам уникальный шанс управления миниатюрным космическими аппаратом, находящемся на орбите Земли.