Чем грозит России война США с Ираном?

Дестабилизация Ирана из-за боестолкновения с США угрожает России потерей нового выхода к Мировому океану и стратегического партнера, сообщил "Вестнику Кавказа" востоковед Турал Керимов, говоря о российском измерении эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Возможное масштабное боестолкновение между американской армией и войсками Ирана создает риски не только для государств Ближнего Востока, Южного Кавказа Центральной и Средней Азии, но и для стран более отдаленных регионов, и в том числе для России. Состав этих рисков для РФ в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

Эксперт в первую очередь обратил внимание на размеры и положение Ирана на пересечении сразу нескольких регионов. "Риски становятся понятными, если учесть, что Иран – это крупное государство с 90-миллионным населением, играющее однух ключевых ролей и занимающее стратегическое местоположение на Ближнем Востоке, в Южной Азии и на Среднем Востоке. Она граничит и со странами Центральной и Средней Азии, и с Южным Кавказом, и с арабскими монархиями Персидского залива, владеет частью Залива и имеет выход к Индийскому океану. Это один из центров силы на Ближнем Востоке", - сказал он.

"Поэтому любые военные действия, которые могут привести к деградации ситуации в Иране, к превращению страны в большой кризисный очаг, неизбежно приведут к непоправимым последствиям для всего региона Ближнего Востока и для ближайших стран СНГ. Возникнут многомиллионные потоки беженцев, резко вырастут экстремистская и террористическая угрозы, а масштабный экономический удар будет нанесен в рамках всей Евразии из-за дестабилизации глобальных нефтяных и газовых рынков. Иран в качестве ответных действий способен замедлить или даже остановить экспорт энергоресурсов из Персидского залива", - отметил Турал Керимов.

"Для России война между США и Ираном чревата потерей главного нового выхода нашей страны к Мировому океану и южным морям, в целом к Глобальному югу, Африке и Юго-Восточной Азии. Через Иран российские компании получают доступ к Мировому океану, не заходя в Турцию и Афганистан. Россия, разумеется, страна морская и так или иначе имеет выходы к океанам в других местах, но Иран является наиболее быстрым и наиболее экономически выгодным маршрутом – именно поэтому сейчас реализуется проект Международного транспортного коридора "Север-Юг". Все три ветки этого маршрута – через Азербайджан, через Каспийское море и через Центральную Азию – ведут в Иран", - подчеркнул востоковед.

"Кроме того, Иран является нашим геополитическим партнером, что помогает России занимать положение державы на мировом уровне с опорой на своих союзников и партнеров. Важно, что дестабилизация Ирана приведет к стратегическому ухудшению положения не только нашей страны, но и Китая, затем события будут развиваться по цепочке: ослабление Китая усилит США, а усиление США автоматически нарастит давление американцев на все остальные страны мира, включая и Россию. То есть у войны США с Ираном будут далеко идущие негативные для нас последствия", - указал он.

Этой войны необходимо избежать, но возможности РФ в данном случае ограничены дипломатическими инструментами. "Потенциал реального воздействия на ситуацию крайне ограничен у всех. Администрация Трампа уже давно приняла решение нанести стратегическое поражение Ирану, и пока она не добьется или же не попытается добиться успеха на этом направлении, эскалация будет возрастать. Иран уже пошел на максимальные уступки, на которые мог пойти, отступать иранскому руководству больше некуда, никаких новых шагов они предложить не могут, так что дипломатия скорее в тупике", - предупредил советник медиагруппы "Россия сегодня".

"Любые условия, которые американцы сейчас требуют реализовать, означают фактическую капитуляцию Исламской Республики – но и после нее США не отстанут от Ирана и будут все так же предпринимать попытки сменить в стране правительство и в целом государственный строй. К сожалению, как мне кажется, особых дипломатических вариантов уже нет, остался только силовой вариант принуждения США отказаться от войны с Ираном, но пока не видно, кто бы мог этот вариант выполнить", - заключил Турал Керимов.