Новый лидер Ирана? Кто такой Моджтаба Хаменеи?

После гибели Али Хаменеи Ирану предстоит выбрать нового верховного лидера, впервые за 37 лет. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность рахбара считается Моджтаба Хаменеи - сын погибшего Али Хаменеи. Кто такой Моджтаба Хаменеи, будет ли они избран новым лидером Ирана и какой будет политика ИРИ в случае его избрания?

Моджтаба Хаменеи - новый Верховный лидер Ирана?

Ряд западных СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Моджтаба Хаменеи уже был избран новым высшим руководителем или рахбаром ИРИ, однако официального подтверждения этой информации со стороны иранских властей по состоянию на 5 марта 2026 года нет. Выборы Верховного лидера Ирана, третьего по счету за всю историю страны после Революции 1979 года, должны состояться в ближайшее время, но когда точно, неизвестно. Избирать руководителя страны будет Совет экспертов Ирана, представленный 88 исламскими богословами. Пока Верховный лидер не избран, руководит Ираном Временный управляющий совет, в который входят президент, глава судебной власти и второй заместитель председателя Совета экспертов.

Биография Моджтабы Хаменеи

56-летний Моджтаба Хаменеи, второй сын покойного Али Хаменеи, родился в 1969 году в городе Мешхед - важном религиозном центре Ирана. Детство нынешнего кандидата на должность Верховного лидера пришлось на период серьезных политических изменений в стране: его отец стал известным богословом, который наряду с другими исламскими деятелями бросил вызов последнему шаху Ирана - Мухаммеду Резе Пехлеви. Образование Хаменеи-младший получил в исламской школе в Тегеране, где пой сей день учатся дети многих иранских чиновников.

По окончании школы в 1987 году Моджтаба вступил в ряды Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Его служба пришлась на последний этап Ирано-иракской войны (1987-1988), а через год его отец Али Хаменеи был избран вторым Верховным лидером Ирана после смерти Рухоллы Хомейни.

Не в последнюю очередь под влиянием отца Моджтаба после армии отправился обучаться исламскому богословию в Кум, где затем преподавал в религиозной семинарии.

В 2004 году Моджтаба Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель, дочери консервативного политика Голама Али Хаддад-Аделя. Этот брак укрепил его положение внутри политического истеблишмента в стране.

Насколько влиятелен Моджтаба Хаменеи?

Моджтаба Хаменеи с точки зрения религиозной иерархии Ирана считается богословом среднего уровня, а титул ”аятолла” второй сын убитого Али Хаменеи получил только в 2022 году. Хаменеи-младший - крайне влиятельная фигура в Иране, однако он предпочитает оставаться в тени, не занимая руководящих постов, но в месте активно взаимодействуя с офисом Верховного лидера. Моджтаба Хаменеи считается человеком, который контролирует доступ к власти и принимает решения, при этом сторонясь публичности. Его репутация и влияние определяются двумя факторами:

тесными связями с силовыми структурами Ирана, в первую очередь, с Корпусом Стражей Исламской революции

оппозиций реформистской повестке и сближению с Западом.

Считается, что именно благодаря Хаменеи-младшему в 2005 году на выборах президента победил консерватор Махмуд Ахмадинежад. Критики также связывают Моджтаба с подавлением протестов в 2009 году после второй победы Ахмадинежада.

Санкции против Моджтабы Хаменеи

Неочевидное, но ощутимое влияние второго сына Хаменеи не осталось незамеченным в США: в 2019 году минфин страны ввел санкции против Моджтабы за то, что он представляет интересы Верховного лидера, при этом не занимая государственную должность. Вашингтон вменил Хаменеи-младшему в вину сотрудничество с элитным подразделением КСИР - силами ”Кудс”, и силами сопротивления - ”Басидж” с целью дестабилизации региона.

Что изменится в Иране при новом верховном лидере?

Несмотря на то, что Моджтаба Хаменеи - сын Али Хаменеи, он продукт совершенно другой системы. Али Хаменеи был представителем революционного поколения, чья власть и авторитет основывались на идеологической легитимности и десятилетиях практического опыта управления страной. Ему удавалось соблюдать равновесие в Иране за счет посредничества между конкурирующими фракциями, а также способности принимать окончательные решения.

В свою очередь Моджтаба Хаменеи - представитель силовых структур, а не богослов или общественный деятель. Он известен не проповедями или религиозным авторитетом, а своим влиянием и связями, благодаря которым он управляет страной, оставаясь за кулисами. В случае, если второго сына Али Хаменеи выберут новым лидером Ирана, в политической системе страны, очевидно, произойдет сдвиг в сторону укрепления влияния и без того могущественного КСИР.

Почему Моджтаба Хаменеи подходит на должность верховного лидера?

Моджтабу Хаменеи называли наиболее вероятным кандидатом на пост верховного лидера в течение последних нескольких лет на фоне болезней и возраста его отца. Несмотря на то, что в целом идеология ИРИ отвергает династическую преемственность, в условиях войны, которую Иран ведет с США и Израиль, кандидатура Моджтаба на пост рахбара кажется наиболее приемлемой по следующим причинам: