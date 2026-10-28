Нетаньяху против Айзенкота: Израиль застрял между присягой и правительством?

Почему выборы в Кнессет 2026 привели к тупику, какими полномочиями теперь обладает Нетаньяху, сможет ли Айзенкот сформировать правительство, что ждет Израиль при правительство Айзенкота, сможет ли Айзенкот отменить решения Нетаньяху, а также что происходит в правительстве Израиля?

Во вторник депутаты Кнессета 26-го созыва принесли присягу, однако это событие не ознаменовало начало работы нового кабинета министров. На выборах ни один из блоков не смог заручиться решающим перевесом, запустив сложный и чреватый новыми выборами процесс формирования правительства. В то время как действующий премьер Биньямин Нетаньяху, лишившись парламентского большинства, сохраняет контроль над ключевыми рычагами исполнительной власти, его соперник Гади Айзенкот пытается собрать хрупкую коалицию.

Почему выборы в Кнессет 2026 привели к тупику?

Состоявшиеся в конце октября всеобщие выборы не выявили явного победителя, что привело к фрагментации парламента. Правый блок во главе с премьером Биньямином Нетаньяху, который в предыдущем созыве располагал 64 мандатами, по итогам голосования получил лишь 53 места из 120 возможных, потеряв таким образом парламентское большинство. В то же время оппозиционный лагерь, представленный блоком "Яшар" под руководством экс-начальника Генштаба Гади Айзенкот и его союзниками, получил 48 мест. Этого также оказалось недостаточно для достижения порога в 61 мандат, требуемого для формирования устойчивого кабинета.

Рекордные 19 мест получили партии, представляющие арабское население Израиля: "Объединенный список" (11 мандатов) и "Раам" (8 мандатов). Явка на выборах составила 77,9%, что стало одним из самых высоких показателей за последние десятилетия. Таким образом, ни один из идеологических блоков не смог самостоятельно обеспечить себе парламентское большинство, что и привело к ситуации, когда формирование правительства зависит от переговоров.

Что значит решение поручить формирование правительства Айзенкоту?

После выборов президент Ицхак Герцог провел консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы определить, кто имеет наибольшие шансы на формирование жизнеспособной коалиции. По итогам этих консультаций 8 ноября он вручил мандат на формирование правительства лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.

Это решение было основано на том, что кандидатуру Айзенкота поддержало намного больше депутатов Кнессета, чем Нетаньяху. Поддержка исходила не только от его собственного блока, но и от арабских партий, которые, несмотря на идеологические разногласия, были едины в стремлении положить конец правлению Нетаньяху. Вручение мандата не означает автоматического премьерства, но предоставляет Айзенкоту приоритетное право на переговоры и формирование коалиции в течение 28 дней с возможностью продления еще на 2 недели.

Какими полномочиями теперь обладает Нетаньяху?

Несмотря на то что мандат на формирование правительства перешел к Айзенкоту, Нетаньяху не покинул свой пост. Уходящая администрация продолжает выполнять свои функции до тех пор, пока новое правительство не получит вотум доверия Кнессета. Таким образом, у Нетаньяху остаются значительные полномочия, в первую очередь, касающиеся сферы безопасности и внешней политики. Хотя для начала новой войны требуется одобрение кабинета министров, временный премьер обладает широкими возможностями для управления уже существующими конфликтами и определения того, как разведывательная информация предоставляется членам кабинета. Кроме того, Служба безопасности Израиля продолжает подчиняться непосредственно премьеру, что дает Нетаньяху контроль над внутренней разведкой.

Однако внутренние и законодательные полномочия временного правительства ограничены. Оно не может проводить масштабные законодательные реформы, и его финансовая политика может быть оспорена, если она создаст долгосрочные обязательства для следующего кабинета. Тем не менее, в условиях политического паралича Нетаньяху остается центральной фигурой исполнительной власти, что дает ему значительное пространство для политического маневра.

Сможет ли Айзенкот сформировать правительство?

Перед Айзенкотом стоит непростая задача. У него есть время до 6 декабря для формирования коалиции, с возможностью продления этого срока до 20 декабря. Его политический блок располагает лишь 48 местами, и для достижения заветных 61 мандата ему необходимо заручиться поддержкой извне.

Правительство меньшинства с внешней поддержкой арабских партий - наиболее очевидный путь. Блок Айзенкота плюс поддержка арабских партий образуют 67 мандатов, что достаточно для получения вотума доверия в Кнессете. При таком сценарии арабские партии не входят в правительство, но обязуются поддерживать его по ключевым вопросам в обмен на выполнение определенных требований, таких как борьба с преступностью в арабских общинах и улучшение инфраструктуры. Однако этот вариант сталкивается с противодействием внутри блока Айзенкота. Авигдор Либерман, лидер партии "Наш дом Израиль", отказывается участвовать в правительстве, зависящем от голосов арабских партий. При этом Айзенкот также ранее исключал возможность формирования кабинета с участием арабских партий.

Коалиция с ультраортодоксальными партиями. Привлечение двух ультраортодоксальных партий, "Шас" и "Объединенный иудаизм Торы", которые в совокупности располагают 13 местами, дало бы блоку Айзенкота 61 мандат - минимальное большинство. Для этого Айзенкоту пришлось бы пойти на уступки по вопросу о воинской повинности ультраортодоксальных студентов йешив, который долгие годы раскалывает израильское общество. Этот вариант активно прорабатывается: сообщается, что Айзенкот и Либерман договорились вести переговоры с ультраортодоксальными партиями. Однако сами ультраортодоксальные партии пока не выражают готовности присоединиться к правительству под руководством Айзенкота.

Правительство национального единства с "Ликудом". Этот сценарий предполагает создание широкой коалиции с участием партии Нетаньяху. Айзенкот уже заявил о готовности принять "Ликуд" и даже ультраправую партию "Религиозный сионизм" в свое правительство при условии, что Нетаньяху разорвет союз с крайне правыми партнерами. Однако для Нетаньяху такой шаг крайне нежелателен. Кроме того, многие партнеры Айзенкота по оппозиции решительно настроены против любого сотрудничества с Нетаньяху.

Если Айзенкот потерпит неудачу, президент Герцог может предоставить мандат Нетаньяху. Если и тот не сможет сформировать коалицию, Кнессет может выдвинуть третьего кандидата, а в случае очередной неудачи страну ждут новые выборы, которые могут состояться в течение 90 дней.

Что ждет Израиль при правительство Айзенкота?

В случае назначения Айзенкота премьером, Израиль может ожидать ряд изменений во внутренней политике, хотя в вопросах палестино-израильского конфликта сдвиги, вероятно, будут минимальными:

Внутренняя политика и верховенство права. Одним из ключевых предвыборных обещаний Айзенкота и его союзников было восстановление институтов и откат судебной реформы, продвигавшейся Нетаньяху. Новое правительство, вероятно, попытается отменить законодательство, изменяющее порядок назначения судей Верховного суда, и восстановить баланс сил между ветвями власти. Кроме того, Айзенкот намерен создать независимую комиссию по расследованию событий 7 октября 2023 года. Также может быть рассмотрено законодательство, запрещающее политикам, находящимся под судом за тяжкие преступления, занимать пост премьера, что напрямую направлено против Нетаньяху.

Одним из ключевых предвыборных обещаний Айзенкота и его союзников было восстановление институтов и откат судебной реформы, продвигавшейся Нетаньяху. Новое правительство, вероятно, попытается отменить законодательство, изменяющее порядок назначения судей Верховного суда, и восстановить баланс сил между ветвями власти. Кроме того, Айзенкот намерен создать независимую комиссию по расследованию событий 7 октября 2023 года. Также может быть рассмотрено законодательство, запрещающее политикам, находящимся под судом за тяжкие преступления, занимать пост премьера, что напрямую направлено против Нетаньяху. Положение палестинских граждан Израиля. В случае формирования правительства меньшинства при внешней поддержке арабских партий, палестинские граждане Израиля могут ощутить улучшения. В обмен на поддержку арабские партии будут требовать выделения средств на развитие арабских населенных пунктов, решение проблем преступности, а также прекращение сноса домов.

В случае формирования правительства меньшинства при внешней поддержке арабских партий, палестинские граждане Израиля могут ощутить улучшения. В обмен на поддержку арабские партии будут требовать выделения средств на развитие арабских населенных пунктов, решение проблем преступности, а также прекращение сноса домов. Палестино-израильский конфликт. Айзенкот, будучи бывшим военным, придерживается жесткой линии в вопросах безопасности. Он называл идею создания палестинского государства "бредовой" и поддерживает расширение еврейских поселений на Западном берегу. Поэтому его правительство, скорее всего, продолжит жесткий курс в отношении сектора Газа и Западного берега.

Сможет ли Айзенкот отменить решения Нетаньяху?

Сейчас Айзенкот выступает как депутат, лидер партии и кандидат на должность главы правительства. Он может вести переговоры, согласовывать коалиционную программу, выдвигать законодательные инициативы и участвовать в работе парламента. Лишь в случае получения доверия Кнессета Айзенкот возглавит исполнительную власть и получит возможность реализовывать собственную государственную программу.

Даже в случае успешного формирования правительства Айзенкоту не удастся автоматически аннулировать все решения прежнего кабинета. Израильская парламентская система предполагает принятие законодательных изменений через установленные процедуры. Это означает, что каждый законопроект должен пройти соответствующие чтения, рассмотрение в комитетах и голосование в пленарном зале.

Для отмены или изменения существующего законодательства потребуется подготовить отдельные законопроекты и заручиться необходимой парламентской поддержкой. Кроме того, в отношении определенных решений могут действовать дополнительные юридические ограничения.

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