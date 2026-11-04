Выборы в Израиле 2026: результаты, помощь США, когда объявят премьера?

Кто победил на выборах в Израиле, кто будет новым премьером, кого поддержали арабские партии, что известно об мошенничестве на выборах в Израиле, что будет, если правительство Израиля не будет сформировано и кто останется у власти, что значат результаты выборов в США для Израиля, а также прекратится ли помощь США Израилю.

На прошлой неделе в Израиле прошли внеочередные парламентские выборы. По их итогам ни один из двух основных политических блоков не смог получить решающего перевеса в Кнессете, что погрузило Израиль в состояние коалиционного тупика. Однако, в отличие от предыдущих электоральных циклов, нынешняя ситуация ознаменовалась беспрецедентным усилением арабских партий, в то время как одна из ультраортодоксальных партий, давний союзник Нетаньяху, отказалась поддержать его кандидатуру. При этом итоги недавних выборов в Конгресс США стали для американо-израильских отношений чем-то вроде политического землетрясения.

Кто победил на выборах в Израиле?

Согласно данным, опубликованным ЦИК Израиля, голоса распределились следующим образом:

Блок правых, крайне правых и религиозных партий, поддерживающий действующего премьера Биньямина Нетаньяху, получил в общей сложности 53 из 120 мест в Кнессете. Основу этого блока составила партия "Ликуд", которая, несмотря на снижение по сравнению с прошлыми выборами, осталась крупнейшей фракцией с 27 мандатами. В коалиции Нетаньяху также числились ультраортодоксальные партии "Объединенный иудаизм Торы" (7 мест) и "ШАС" (6 мест), а также крайне правые "Оцма Йехудит" (7 мест) и "Религиозный сионизм" (6 мест). Однако вчера партия "Объединенный иудаизм Торы" отказалась рекомендовать Нетаньяху на пост премьера в ходе консультаций с президентом. Это решение, принятое впервые с 2009 года, связано с задержкой принятия закона о постоянном освобождении учащихся йешив от воинской службы;

Оппозиционный блок, возглавляемый бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом, получил 48 мандатов. Ключевой силой этого блока стала центристская партия "Яшар" Айзенкота, завоевавшая 21 место. В состав блока также вошли партия "Бэяхад" Яира Лапида (12 мест), "Демократы" (8 мест) и партия "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана (7 мест);

Главной сенсацией выборов стал триумф арабских партий. "Объединенный список" (11 мандатов) и партия "РААМ" (8 мандатов) вместе получили рекордные 19 мест, что значительно превышает их предыдущее представительство. Такой результат стал возможен благодаря резкому росту явки арабских избирателей, которая, по некоторым оценкам, удвоилась и достигла примерно 80%. Для сравнения, на предыдущих выборах арабские партии в сумме располагали лишь 10 мандатами.

Таким образом, на момент подсчета результатов ни правящий блок (53 места), ни оппозиция (48 мест) не располагали необходимым 61 мандатом для формирования устойчивого правительства.

Кто будет премьер-министром Израиля?

Несколько дней назад Ицхак Герцог получил сертифицированные результаты выборов из рук главы ЦИК Ноама Сольберга и начал марафон консультаций со всеми парламентскими фракциями. В ходе этих встреч лидеры партий представили президенту свои рекомендации относительно того, кто, по их мнению, должен возглавить следующее правительство.

Кульминацией этого процесса стало объявление, сделанное 5 ноября. Герцог сообщил, что назовет имя кандидата на пост главы правительства в воскресенье, 8 ноября. Согласно последним обнародованным данным, 67 членов Кнессета рекомендовали на пост премьер-министра Гади Айзенкот, в то время как 46 парламентариев поддержали кандидатуру Биньямина Нетаньяху. Еще 7 депутатов воздержались от рекомендаций. Таким образом, Айзенкот имеет значительный перевес в рекомендациях, что делает его наиболее вероятным кандидатом на получение первого мандата на формирование правительства.

Кого поддержали арабские партии?

Интригой нынешнего политического цикла была позиция арабских партий. После того как стало очевидно, что оппозиционный блок не может самостоятельно получить большинство, "Объединенный список" и "РААМ" приняли решение поддержать кандидатуру Айзенкота. Эта поддержка, однако, носит ограниченный характер. Целью арабских партий остается отстранение Биньямина Нетаньяху от власти. "Объединенный список" заявил, что будет поддерживать правительство Айзенкота извне, чтобы обеспечить ему парламентское большинство при голосовании о доверии.

С одной стороны, Айзенкот, как и Нетаньяху, в ходе предвыборной кампании исключал возможность формирования коалиции с арабскими партиями. В этих условиях Айзенкот стоит перед выбором: либо принять внешнюю поддержку арабских партий и сформировать "правительство меньшинства", либо попытаться создать правительство национального единства с частью партий Нетаньяху, либо пойти на союз с ультраортодоксальными партиями, что потребует от него отказа от ряда предвыборных обещаний. Сам Айзенкот уже заявил, что не войдет в правительство, возглавляемое Нетаньяху.

Что известно об мошенничестве на выборах в Израиле?

В середине недели ЦИК Израиля сертифицировала итоги голосования, не обнаружив доказательств фальсификаций. Комиссия провела проверку более 9 тысяч избирательных участков и не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты. Ранее Нетаньяху пытался поставить под сомнение легитимность выборов. Действующий премьер и его союзники неоднократно утверждали, что арабские партии "украли" выборы, возможно, при иностранной поддержке, в частности, со стороны Катара.

В Катаре эти обвинения отвергли. Израильская спецслужба внутренней безопасности заявила о наличии разведданных, указывающих на приток значительных средств в Израиль из иностранных государств, но не предоставила доказательств в обоснование. В ЦИК подчеркнули, что даже если подозрения в иностранном вмешательстве подтвердятся, это не скажется на общих результатах выборов.

Что будет, если правительство Израиля не будет сформировано?

Согласно израильскому законодательству, после получения мандата от президента у кандидата есть 28 дней на формирование коалиции. Этот срок может быть продлен еще на 14 дней. Если за это время правительство сформировать не удастся, президент может передать мандат другому члену Кнессета, у которого будет 28 дней на попытку. Если и это не приведет к успеху, Кнессет может выдвинуть третьего кандидата, которому будет дано 14 дней.

В случае полного провала всех попыток и сохранения тупика Кнессет будет распущен, и страна будет вынуждена пойти на новые внеочередные выборы, которые должны быть назначены в течение 90 дней. Учитывая глубокую поляризацию израильского общества и сложность коалиционной арифметики, сценарий повторных выборов остается вполне реальным, хотя и нежелательным для большинства политических сил.

Кто у власти в Израиле до формирования нового правительства?

До момента принесения присяги новым правительством Нетаньяху продолжит исполнять обязанности премьера в статусе главы переходного правительства. Это означает, что даже потеряв парламентское большинство и столкнувшись с угрозой уголовного преследования по коррупционным делам, Нетаньяху сохраняет рычаги исполнительной власти на неопределенный срок, который может растянуться на недели или даже месяцы. Его полномочия в этот период несколько ограничены, но он остается ключевой фигурой, способной влиять на повестку дня и принятие решений.

Что значат результаты выборов в США для Израиля?

Поддержка Израиля в США на протяжении поколений была одним из немногих вопросов, по которым существовал межпартийный консенсус. Выборы этого года показали, что этот консенсус разваливается. Financial Times охарактеризовала результаты голосования как свидетельство растущего общественного запроса на изменение политики Вашингтона на Ближнем Востоке, особенно в отношении Израиля. Демократы, получившие большинство, пришли к власти с повесткой, в которой критика Израиля занимает заметное место: многие победившие кандидаты-прогрессисты строили кампании на обещаниях положить конец военной помощи Израилю и прекратить войну с Ираном.

Согласно исследованию NBC News, две трети демократов теперь симпатизируют палестинцам, а не израильтянам, и лишь 13% демократов придерживаются положительного мнения об Израиле. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя поражение республиканцев, назвал войну с ИРИ среди ключевых причин, по которым избиратели отвернулись от партии, и перечислил требование изменить отношения с Израилем в числе главных запросов отколовшихся от республиканцев избирателей. Таким образом, Израиль впервые за десятилетия оказался в положении, когда его поддержка перестала быть безусловной опцией для американских политиков. Это значит, что Израиль уже не сможет рассчитывать на автоматическое одобрение своих действий в Конгрессе.

Помощь США Израилю прекратится?

В день выборов глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что договорился с Нетаньяху о прекращении ежегодной военной помощи Израилю в размере $4 млрд с конца этого года. Он отметил, что Нетаньяху сам предложил этот шаг. Сегодня в канцелярии премьера назвали это решение согласованным переходом от помощи к партнерству.

Смысл этой формулировки очевиден: представить решение Трампа как результат израильской инициативы, а не как следствие политического давления в Вашингтоне. Она также позволяет израильскому правительству сохранить лицо перед неизбежным сокращением американского финансирования. Действующий меморандум о взаимопонимании между США и Израилем предусматривает предоставление Израилю $3,8 млрд ежегодной военной помощи в период с 2019 по 2028 финансовый год. Однако Трамп дал понять, что США продолжат продавать Израилю оружие, даже если финансирование будет прекращено.

Как выборы США повлияют на ситуацию в Газе?

Приход демократов к контролю над Конгрессом открывает возможности для более пристального надзора за политикой США в отношении Газы. Еще в сентябре практически все сенаторы-демократы поддержали резолюцию, требующую от администрации Трампа отчитаться перед Конгрессом о ситуации с израильскими поселенцами на Западном берегу. Однако возможности Конгресса по изменению политики ограничены. Трамп уже дал понять, что намерен использовать право вето для блокирования законодательных инициатив демократов, и для преодоления вето требуются две трети голосов в обеих палатах, которых у демократов нет.