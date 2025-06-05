В Абхазии заинтересованы в новых прямых рейсах с городами России

В Абхазии рассчитывают на запуск прямых рейсов в Сухум из различных городов России. Прежде всего в республике заинтересованы в авиасообщении с Уралом и Сибирью, откуда туристам сложнее добираться наземным транспортом.

В Минтуризма Абхазии сообщили о заинтересованности в новым прямых авиарейсах с Россией для развития туризма, передает ТАСС.

В мае открылся аэропорт Сухум, уже выполняются рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода, напомнил и.о. заместителя министра туризма Абхазии Астамур Барциц на полях Международного туристического форума "Путешествуй!".

"Мы заинтересованы в расширении географии полетов, в частности нас интересуют Свердловская область, Урал и Сибирь, туристам на самолетах оттуда легче будет добраться до Абхазии"

– Барциц

Он отметил возросший интерес российских путешественников к восточной части Абхазии - водопадам в Ткуарчале, сероводородным источникам в селе Кындыг. В планах разработка маршрута "Сказочная восточная Абхазия", в который может быть включена крепость в Маркуле.

"Мы планируем сделать уникальный музей под открытым небом в селе Маркула Очамчырского района, который займет важное место на туристической карте нашей страны"

– Барциц

Традиционным спросом среди россиян пользуются Рицинский нацпарк и Новый Афон, добавил он.