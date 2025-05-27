Прямые рейсы в Абхазию запустят из еще одного города России

В июне прямые авиарейсы свяжут Ханты-Мансийск и Сухум. Билет в одну сторону с багажом будет стоить чуть больше 18 тыс рублей.

Авиакомпания "РусЛайн" с 28 июня начнет выполнять рейсы между Югрой и Абхазией.

Самолеты между Ханты-Мансийском и Сухумом будут летать по понедельникам и субботам. Время в пути 6 часов 55 минут. В рамках прямого рейса самолеты Bombardier CRJ200 будут делать в Саратове техническую посадку.

Рейсы в Абхазию из Югры будут выполняться до конца октября, на маршрут поставлены воздушные суда на 50 мест. Вылет из Ханты-Мансийска в 04:35, прибытие в Сухум в 09:30, вылет из Сухума в 13:05, прибытие в 21:50.

Цены на перелет начинаются от 18 188 рублей в один конец с багажом 10 кг.

В Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры отметили, что рейсы в Сухум организованы по поручению губернатора Руслана Кухарука на основе запросов местных жителей.

Ханты-Мансийск станет третьим российским городом, из которого в 2025 году можно попасть в Сухум прямым рейсом, также самолеты летают из Москвы и Нижнего Новгорода.