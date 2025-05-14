Электричка свяжет аэропорты Сочи и Сухума

В скором времени добираться из авиагавани курортного Сочи до аэропорта абхазского Сухума путешественникам будет еще удобнее: железнодорожные власти продлят маршрут электрички из Сириуса в Абхазию.

Вскоре маршрут запущенной в мае электрички из Сириуса в Абхазию станет длиннее и комфортнее – скоростной электропоезд соединит между собой аэропорты Сочи и Сухума, рассказал на КИФ-2025, проходящем в Минводах, президент Абхазии Бадра Гунба.

"С 1 мая возобновилось железнодорожное сообщение, пошла первая электричка из Сириуса до города Сухум. Надеемся, что мы расширим географию пребывания этой электрички, чтобы связать аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей"

- Бадра Гунба

Как отметил абхазский лидер, новый, продленный железнодорожный маршрут заработает в течение полутора-двух лет, что будет безусловно удобно для отдыхающих – они смогут добраться до выбранной локации для отдыха из любого аэропорта, отметил президент, передает ТАСС.

Также между Россией и Абхазией было запущено морское сообщение, но оно, что называется, "не прижилось" из-за долгого по времени маршрута, а также сложностей с таможенными и пограничными формальностями, поэтому сейчас сделан на железнодорожном и авиасообщении, добавил Бадра Гунба.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в нынешнем летнем сезоне все чаще бронируют летний отдых в Абхазии. Названы и причины, по которым многие россияне предпочитают Абхазию Адлеру и Сочи - отдых в Гудауте признан наиболее экономичным. Тем, кто стремится к развлечениям и намерен провести отпуск максимально активно, стоит предпочесть Гагру, а вот туристам, которым нужны тишина и спокойствие, порекомендовали Пицунду.