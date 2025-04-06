Новый поезд “Диоскурия” из России в Сухум: расписание, билеты, цена в 2025 году

“Диоскурия” - уже второй туристический поезд Россия-Абхазия: из Сочи, Адлера или Имеретинского курорта можно также отправиться в Гагру на туристическом поезде “Сочи”. А вот курсировавшую из Сочи до Гагры уже почти 2 года “Ласточку” теперь в расписании не найти, как раз ее и заменил новый электропоезд после удлинения маршрута на 80 км. Тестовый прогон до Сухума был совершен в конце февраля, а уже в начале мая был совершен первый рейс “Диоскурии”.
Почему поезд “Диоскурия” так называется?
Название нового электропоезда связано с античной историей Абхазии. "Диоскурия" или "Диоскуриада" - это древнегреческое название города Сухума, выросшего из колонии, основанной в VI веке до н.э. выходцами из Милета. Считается, что руины древней Диоскуриады скрыты на дне Сухумской бухты, но в ясную погоду можно разглядеть некоторые более близкие к берегу фрагменты.
"Диоскуриаду" милетские греки назвали в честь братьев Кастора и Поллукса, которых назвали Диоскурами, что в переводе с древнегреческого значит "сыновья Зевса". По легенде Зевс был отцом только одного брата, а их сестрами были Елена Прекрасная и Клитемнестра. Впервые братья были упомянуты в гомеровской "Илиаде". Выбор названия для колонии объясняется тем, что милетские греки очень почитали Кастора и Поллукса - покровителей путешественников, мореплавателей и воинов.
Откуда отправляется поезд “Диоскурия?
Отправной точкой маршрута электропоезда была выбрана станция "Имеретинский курорт", расположенная на федеральной территории поселка городского типа Сириус. Он находится в районе Олимпийского парка, который входит в Сочинскую агломерацию. Таким образом поезд не проходит через Сочи или Адлер, как "Ласточка", но на вокзале Имеретинского курорта можно пересесть на автобусы или электрички, следующие в другие части Большого Сочи.
Какое расписание у поезда “Диоскурия”?
Электропоезд "Диоскурия" курсирует дважды в день в обоих направлениях:
Из Имеретинского курорта:
- Поезд № 925э: 10:35 - прибытие в Сухум в 14:10 (время в пути ~3 ч 35 мин);
- Поезд № 929с: 20:25 - прибытие в 23:59 (время в пути ~3 ч 34 мин).
Из Сухума:
- Поезд № 930ж: 05:40 - прибытие в Имеретинский курорт в 09:15 (время в пути ~3 ч 35 мин);
- Поезд № 926й:16:20 - прибытие в 19:55 (время в пути ~3 ч 35 мин).
Общее время в пути - от 3 ч 34 мин до 3 ч 35 мин в зависимости от рейса (вечерний поезд в Абхазию короче на одну минуту). На станциях Веселое (РФ) и Цандрыпш (Абхазия) проводится пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах, что упрощает процедуру и экономит время пассажиров. Отправление электропоезда осуществляется ежедневно без выходных.
Таким образом, посетить Абхазию можно даже одним, как и в случае с Ласточкой. Но на Сухум в этом случае остается всего 2 часа. Если выходить в Новом Афоне, то свободного времени до прибытия обратного поезда будет немного больше - 2 часа 50 минут, а для поездки в Гагры - 4 часа.
Какой маршрут у поезда “Диоскурия”?
Маршрут соединяет Имеретинский курорт (Россия) и Сухум (Абхазия) с остановками на ключевых станциях:
- Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) - станция отправления
- Веселое - таможенный и пограничный контроль РФ без выхода из поезда (45 минут)
- Цандрыпш - таможенный и пограничный контроль Абхазии (15 минут)
- Абаата - 1 минута
- Гагрыпш - 1 минута
- Гагра - 1 минута
- Бзыбь - 1 минута
- Гудаута - 1 минута
- Псырцха - 1 минута
- Новый Афон - 1 минута
- Сухум - конечная станция
В обратном направлении маршрут такой же.
Как купить билет на поезд “Диоскурия”?
Покупка билетов доступна за 45 дней до даты отправления:
- На сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам";
- В кассах вокзалов дальнего следования;
- Через официальных посредников и турагентства (с учетом сервисных сборов).
Какая цена билета на поезд “Диоскурия”?
Стоимость проезда зависит от расстояния:
Билет за полный маршрут (Имеретинский курорт - Сухум) стоит 350 рублей 60 копеек в вагоне эконом-класса;
- Билет от Имеретинского курорта до Гагры стоит 286 рублей 90 копеек;
- Билет от Имеретинского курорта до Нового Афона стоит 335 рублей 90 копеек;
- Льготный тариф для инвалидов за полный маршрут составляет 281 рубль 10 копеек.
Но при этом цена проезда не зависит от конкретного рейса и даты поездки, в этом плане она фиксирована.