Новый поезд “Диоскурия” из России в Сухум: расписание, билеты, цена в 2025 году

Этой весной в соединении курортов Краснодарского края и Абхазии появилось новое звено - электропоезд “Диоскурия”. Расскажем, какое расписание у поезда “Диоскурия и откуда он отправляется, как купить билет и какова цена проезда, какой у поезда маршрут и почему он так называется.

“Диоскурия” - уже второй туристический поезд Россия-Абхазия: из Сочи, Адлера или Имеретинского курорта можно также отправиться в Гагру на туристическом поезде “Сочи”. А вот курсировавшую из Сочи до Гагры уже почти 2 года “Ласточку” теперь в расписании не найти, как раз ее и заменил новый электропоезд после удлинения маршрута на 80 км. Тестовый прогон до Сухума был совершен в конце февраля, а уже в начале мая был совершен первый рейс “Диоскурии”.

Почему поезд “Диоскурия” так называется?

Название нового электропоезда связано с античной историей Абхазии. "Диоскурия" или "Диоскуриада" - это древнегреческое название города Сухума, выросшего из колонии, основанной в VI веке до н.э. выходцами из Милета. Считается, что руины древней Диоскуриады скрыты на дне Сухумской бухты, но в ясную погоду можно разглядеть некоторые более близкие к берегу фрагменты.

"Диоскуриаду" милетские греки назвали в честь братьев Кастора и Поллукса, которых назвали Диоскурами, что в переводе с древнегреческого значит "сыновья Зевса". По легенде Зевс был отцом только одного брата, а их сестрами были Елена Прекрасная и Клитемнестра. Впервые братья были упомянуты в гомеровской "Илиаде". Выбор названия для колонии объясняется тем, что милетские греки очень почитали Кастора и Поллукса - покровителей путешественников, мореплавателей и воинов.

Откуда отправляется поезд “Диоскурия?

Отправной точкой маршрута электропоезда была выбрана станция "Имеретинский курорт", расположенная на федеральной территории поселка городского типа Сириус. Он находится в районе Олимпийского парка, который входит в Сочинскую агломерацию. Таким образом поезд не проходит через Сочи или Адлер, как "Ласточка", но на вокзале Имеретинского курорта можно пересесть на автобусы или электрички, следующие в другие части Большого Сочи.

Какое расписание у поезда “Диоскурия”?

Электропоезд "Диоскурия" курсирует дважды в день в обоих направлениях:

Из Имеретинского курорта:

Поезд № 925э: 10:35 - прибытие в Сухум в 14:10 (время в пути ~3 ч 35 мин);

Поезд № 929с: 20:25 - прибытие в 23:59 (время в пути ~3 ч 34 мин).

Из Сухума:

Поезд № 930ж: 05:40 - прибытие в Имеретинский курорт в 09:15 (время в пути ~3 ч 35 мин);

Поезд № 926й:16:20 - прибытие в 19:55 (время в пути ~3 ч 35 мин).

Общее время в пути - от 3 ч 34 мин до 3 ч 35 мин в зависимости от рейса (вечерний поезд в Абхазию короче на одну минуту). На станциях Веселое (РФ) и Цандрыпш (Абхазия) проводится пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах, что упрощает процедуру и экономит время пассажиров. Отправление электропоезда осуществляется ежедневно без выходных.

Таким образом, посетить Абхазию можно даже одним, как и в случае с Ласточкой. Но на Сухум в этом случае остается всего 2 часа. Если выходить в Новом Афоне, то свободного времени до прибытия обратного поезда будет немного больше - 2 часа 50 минут, а для поездки в Гагры - 4 часа.

Какой маршрут у поезда “Диоскурия”?

Маршрут соединяет Имеретинский курорт (Россия) и Сухум (Абхазия) с остановками на ключевых станциях:

Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) - станция отправления

Веселое - таможенный и пограничный контроль РФ без выхода из поезда (45 минут)

Цандрыпш - таможенный и пограничный контроль Абхазии (15 минут)

Абаата - 1 минута

Гагрыпш - 1 минута

Гагра - 1 минута

Бзыбь - 1 минута

Гудаута - 1 минута

Псырцха - 1 минута

Новый Афон - 1 минута

Сухум - конечная станция

В обратном направлении маршрут такой же.

Как купить билет на поезд “Диоскурия”?

Покупка билетов доступна за 45 дней до даты отправления:

На сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам";

В кассах вокзалов дальнего следования;

Через официальных посредников и турагентства (с учетом сервисных сборов).

Какая цена билета на поезд “Диоскурия”?

Стоимость проезда зависит от расстояния:

Билет за полный маршрут (Имеретинский курорт - Сухум) стоит 350 рублей 60 копеек в вагоне эконом-класса;

Билет от Имеретинского курорта до Гагры стоит 286 рублей 90 копеек;

Билет от Имеретинского курорта до Нового Афона стоит 335 рублей 90 копеек;

Льготный тариф для инвалидов за полный маршрут составляет 281 рубль 10 копеек.

Но при этом цена проезда не зависит от конкретного рейса и даты поездки, в этом плане она фиксирована.