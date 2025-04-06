Отдых в Абхазии 2025: новые способы добраться на курорт этим летом

Между Абхазией и Россией возобновили регулярные прямые рейсы, а из Имеретинского курорта запустили фирменный электропоезд до Сухума. Теперь добраться на курорт можно без очередей на границе.

Отдых в Абхазии в 2025 году стал значительно ближе. Все потому, что между Россией и «Страной души» запустили прямые авиарейсы, которые не осуществлялись более 30 лет.

Кроме этого, добраться на курорт можно по железной дороге. Совсем недавно появился электропоезд, который ходит из Имеретинского курорта до Сухума. С помощью него туристы будут преодолевать границу без очередей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Абхазию из России на самолете в 2025 году?

Аэропорт Сухума был закрыт в 1993 году. С тех пор авиасообщение с Абхазией было полностью прекращено.

В течение этого времени инфраструктура аэропорта устаревала и приходила в негодность. Реконструировать воздушные ворота курорта было решено в 2023 году.

Первый тестовый рейс был принят из Москвы в феврале 2025 года.

Постоянные рейсы планировалось запустить в мае 2025 года.

Первый регулярный рейс вылетел 1 мая в 14:47. На его борту было 49 пассажиров. Время в пути составило более 3,5 часов.

Следующий прямой рейс из Москвы в Сухум совершился 3 мая.

Также планируется запустить полеты из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и крупных городов Урала и Сибири.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Расписание и цены на рейсы в Абхазию

Регулярные рейсы из Москвы в Сухум планируется совершать один раз в неделю по субботам. Сейчас в расписании отмечены рейсы на все субботы мая. Далее расписание не подтверждено.

Вылет из российской столицы в 14:30. Время прибытия в Сухум в 18:20.

Кроме этого, прямые рейсы в Сухум начнут совершаться из Нижнего Новгорода. Первый рейс вылетит 6 мая, следующий намечен на вторник 13 мая, а затем на пятницу 30 мая. В следующем месяце самолет будет летать 6, 13, 20 и 27 июня. Далее рейсы планируется выполнять по пятницам.

Обратные рейсы в Москвы и Нижний Новгород из Сухума будут совершаться в день прибытия. В российскую столицу самолет будет вылетать в 19:20 и в 20:20, Нижний Новгород в 22:40.

Стоимость авиабилета из Москвы в Сухум стартует от 17 тыс рублей. За эту сумму можно совершить полет 17 мая по тарифу «оптимум». Тариф «премиум» в этот же день обойдется в 28 тыс рублей. Цена на обратный полет начинается от 15 тыс рублей;

Из Нижнего Новгорода 6 мая можно добраться в Сухум за 7 тыс рублей, обратно - за 6,1 тыс рублей. При этом цена будет зависеть от сезонности. Например, 13 июня билет обойдется в 10,2 тыс рублей.

© Фото: telegram-канал аэропорта Сухум

Какие авиакомпании будут совершать полеты

Первый прямой рейс на регулярной основе из Москвы в Сухум был выполнен авиакомпанией «ЮВТ Аэро». Она же совершила тестовый полет в абхазский аэропорт в феврале.

Также полеты в Сухум планируют совершать iFly и NordStar.

Из Нижнего Новгорода будет летать авиаперевозчик «Икар» совместно с Nordwind.

Из российской столицы будет летать Bombardier CRJ-200, который может перевозить до 50 пассажиров.

Авиакомпания «Икар» для перевозки пассажиров в Сухум будет использовать самолет Embraer 190, который вмещает до 110 человек.

© Фото: РУП "Абхазские железные дороги"

Как добраться в Абхазию из России на поезде в 2025 году

Кроме воздушного пути, на курорты Абхазии можно добраться с помощью железной дороги. Из Сочи в соседнюю страну ходят несколько поездов, на которых можно с комфортом и без очередей на границе приехать к морю.

В этом году ежедневное железнодорожное сообщение открылось по традиции со стартом туристического сезона. При этом изменилась часть маршрутов. Например, из расписания убрали электричку, которая курсировала из Сочи в Гагру, и с 1 мая 2025 года добавился новый скоростной электропоезд «Диоскурия». Название нового фирменного поезда и его стиль выбирали жители республики.

Маршрут нового поезда продлили на 80 км и теперь из Сочи можно добраться до столицы Абхазии на «Ласточке». Расстояние, которое преодолевает поезд, составляет 140 км, а время в пути – 3 часа 20 минут. При этом в будущем этот маршрут планируется ускорить, чтобы время, потраченное на дорогу, было значительно меньше.

© Фото: пресс-служба РЖД

Расписание и цены на новый поезд в Абхазию

Уехать в республику на новом поезде «Диоскурия» можно дважды в неделю. На нем можно доехать до станций: Веселое, Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбь, Гудаута, Новый Афон, Сухум.

От Имеретинского курорта поезд отправляется дважды в день: в 10:35 и 20:25. Время прибытия в Сухум в 14:10 и 23:59 соотвественно.

Обратно направлении поезд отходит от вокзала Сухума в 5:40 и 16:20. Прибывает на станцию Имеретинский курорт в 9:15 и 19:55 соответственно.

Стоимость билета по тарифу эконом-класса до Сухума начинается от 350 рублей. До Гагры можно добраться за 289 рублей, а до Нового Афона - за 339 рублей.

Что стоит знать при поездке на поезде в Абхазию

Для того, чтобы попасть в Абхазию, не нужна виза, достаточно внутрироссийского или действующего загранпаспорта - правда, после проставления в нем отметки о посещении Абхазии могут возникнуть проблемы с въездом в Грузию, так что обычно рекомендуют не использовать этот вариант. При этом пассажирам нового поезда «Диоскурия» не нужно проходить паспортный контроль на границе. Таможенный и пограничный контроль будет проходить непосредственно в поезде в течение поездки.

Кроме этого, для пассажиров предусмотрен провоз багажа, который не превышает 36 кг. За дополнительную плату можно провезти велосипед. Также доплатить придется за перевозку животных. Их можно транспортировать в специальных переносках или клетках.