Запущен первый поезд по туристическому маршруту между Грузией и Арменией

Грузия и Армения осуществили запуск туристического поезда по Южно-Кавказской железной дороге.

Тбилиси и Ереван заинтересованы в сотрудничестве в туристической области: летом 2025 года между двумя странами был запущен первый туристический поезд на базе Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).

"Надеемся, что гости оценят качество предоставляемых услуг, и железнодорожный туризм станет для Армении обычным явлениям"

– ЮКЖД

Согласно идее, туристический маршрут рассчитан на девять дней и охватывает путешествие по территории Армении (в течение трех дней) и Грузии (в течение шести дней). Дебютный поезд отправился по маршруту 28 июня 2025 года и ныне совершает путешествие согласно плану.

В компании также отметили, что новый маршрут рассчитан, прежде всего, на иностранных туристов из Европы: в первый рейс их отправилось около трехсот. Путешествие позволяет посетить крупные города обеих стран: Ереван, Гюмри, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, а также озеро Севан.

Для Армении подобный вид туризма является новым, поэтому руководство компании ЮКЖД делает все для дальнейшего развития этой отрасли в стране, а также для укрепления дальнейшего сотрудничества между Ереваном и Тбилиси.

Помимо этого, стоит отметить уровень комфорта, предоставляемый пассажирам: большие и просторные вагоны со всеми удобствами – спальные места, душевые, кондиционеры и так далее. Путешествие позволяет туристам в полной мере увидеть и изучить культуру, историю, природные богатства и туристические достопримечательности обоих государств.