Чехия задумалась над запуском туристического поезда между Грузией и Арменией

Чешская компания выступила с инициативой запустить туристический поезд между Грузией и Арменией. Детали маршрута еще неизвестны.

Туристический поезд могут запустить между городами Грузии и Армении, рассказала пресс-служба "Южно-кавказской железной дороги" (ЮКЖД).

Согласно предварительному плану, он будет курсировать 3 дня по Армении и почти неделю по Грузии. Детали маршрута еще неизвестны.

С инициативой о запуске туристического поезда выступила компания из Чехии Gepard Express. Она хочет привлечь на маршрут больше европейских туристов.

Проект обсуждался на встрече представителей ЮКЖД и "Грузинской железной дороги" в Ереване.

Ранее ЮКЖД объявила о запуске международного поезда из Еревана в Батуми. Он будет курсировать между городами с 14 июня по 2 октября.