Туристический поезд Батуми-Ереван запустят с 14 июня

С 14 июня начнет курсировать поезд между Грузией и Арменией. Билеты станут доступны в скором времени.

Туристический поезд, курирующий между Батуми и Ереваном, начнет принимать пассажиров с 14 июня по 2 октября, рассказали в компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), которая выступила организатором перевозок.

Поезда будут передвигаться между городами через день: по четным числам месяца – из столицы Армении, по нечетным – из черноморского курорта Грузии.

Купить билеты можно будет в ближайшее время. Есть возможность их приобрести как онлайн, так и в кассах в Армении и Грузии. Время в пути составит около 16 часов.

Уточняется, что в период с 14 июня по 2 октября будет отменен поезд между Тбилиси и Ереваном.