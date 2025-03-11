Вестник Кавказа

Туристический поезд Батуми-Ереван запустят с 14 июня

Туристический поезд Батуми-Ереван запустят с 14 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 14 июня начнет курсировать поезд между Грузией и Арменией. Билеты станут доступны в скором времени.

Туристический поезд, курирующий между Батуми и Ереваном, начнет принимать пассажиров с 14 июня по 2 октября, рассказали в компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), которая выступила организатором перевозок.

Поезда будут передвигаться между городами через день: по четным числам месяца – из столицы Армении, по нечетным – из черноморского курорта Грузии.

Купить билеты можно будет в ближайшее время. Есть возможность их приобрести как онлайн, так и в кассах в Армении и Грузии. Время в пути составит около 16 часов.

Уточняется, что в период с 14 июня по 2 октября будет отменен поезд между Тбилиси и Ереваном.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.