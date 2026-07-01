Израиль готов вести самостоятельную войну с Ираном

Глава Минобороны Израиля не исключает нанесение новых ударов по Ирану. Он отметил, что еврейское государство должно быть готово ответить на любую угрозу.

Израиль должен быть готов к самостоятельному ведению войны с Ираном. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Исраэль Кац.

Он подчеркнул, что Армия обороны еврейского государства должна быть в состоянии ликвидировать любую угрозу, передает The Jerusalem Post.

"Генеральный штаб Армии обороны Израиля должен быть готов к самостоятельному нанесению израильского удара по Ирану в случае необходимости, для устранения любых угроз"

– глава оборонного ведомства

Данное заявление Кац приурочил к наступлению 1000-го дня с момента вторжения радикальной группировки ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года.

Он также акцентировал внимание на том, что во время недавнего вооруженного конфликта Израиль смог ликвидировать наибольшую часть руководства Ирана и нанести ущерб стратегическим возможностям Исламской Республики.

Ранее на этой неделе глава Минобороны Израиля озвучил обстоятельства, при которых может возобновиться война с Ираном.

По его словам, боевые действия могут снова начаться, если президент США Дональд Трамп убедится в бессмысленности дальнейших переговоров. Кроме того, он отметил, что война возобновится, если Иран нанесет новые удары по Израилю.

Готов ли Израиль в одиночку воевать с Ираном?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, политтехнолог Юрий Бочаров прежде всего обратил внимание на то, что Израиль находится в постоянной готовности в противостоянии с Ираном.

"Нападение на Иран и ведение боевых действий на территории Ирана – это несколько разные боевые действия, скажем так. Поэтому, в принципе, сейчас для Израиля не составляет труда наносить болезненные удары в течение нескольких дней. Вопрос в том, как долго потом Израиль сможет один противостоять в борьбе с Ираном. Это пока не обсуждается. Но Израиль в состоянии несколько дней вести наступательные операции и защищаться даже без союзников. Это возможно. Вопрос в том, как долго – неделю, месяц или более. В этом проблема. Напасть может, защититься – пока непонятно", – заявил политтехнолог.

Как новая эскалация Израиля с Ираном скажется на его отношениях с США?

Юрий Бочаров также оценил, как возможное решение Израиля возобновить атаки на Иран может повлиять на американо-израильские отношения. Он заметил, что на сегодняшний день Израиль и США не устраивают позиции друг друга по переговорному процессу.

"Сейчас интересы Израиля и даже не США, а американского президента Дональда Трампа по развитию процессов как на Ближнем Востоке, так и в США, кардинально разошлись. Те цели, которые были изначально заявлены перед войной с Ираном, цели, которые постоянно сегодня декларирует Израиль как проблемные, то есть ядерная программа, ракетная программа и финансирование террора, террористических структур вокруг Израиля, практически не попадают в рамки переговорного процесса, который как бы "ведут" американцы с Ираном. Поэтому переговорный процесс Израиль абсолютно не устраивает", - поведал Юрий Бочаров.

При этом он подчеркнул, что Израиль занял сейчас выжидательную позицию.

"У Трампа есть 60 дней, по мнению Израиля, чтобы упереться головой в стенку. Что ничего, что он заявил как продвижение процесса, в том числе Ормузский пролив, финансирование, решение ядерной программы и начало переговоров по ядерной программе, фактически не происходит и не произойдет. Поэтому Израиль, как говорится, стараясь не провоцировать американцев, ждет, пока они сами созреют и поймут, что нынешние переговоры – тупиковая ситуация. Потому что в Иране несколько центров принятия решений, которые между собой пока не договорились. Вот в чем проблема", – резюмировал политтехнолог.