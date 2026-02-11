Может ли Индия отказаться от российской нефти под давлением Трампа?

США и Индия достигли рамочного торгового соглашения, в результате которого Вашингтон отменил 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные из-за закупок российской нефти. Решение Трампа направлено на подрыв позиций Москвы на рынке энергоносителей, но Индия едва ли может заместить российские поставки экспортом "черного золота" из США и Венесуэлы.

Условия сделки США и Индии

С 7 февраля 2026 года США отменили дополнительные 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров, ранее наложенные за закупки нефти у России. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, обосновав смягчение условий для Нью-Дели тем, что Индия "взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти" из России, а также согласилась закупать сырье у США и расширять сотрудничество в обороне в течение ближайших 10 лет.

Одновременно Белый дом опубликовал совместное заявление о временном торговом соглашении. Индия намерена закупить на $500 млрд американских энергоносителей, авиационных запчастей, драгоценных металлов и высокотехнологичной продукции в пятилетний срок. Также Нью-Дели обязуется отменить или снизить тарифы на все промышленные товары США, на широкий спектр пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Стороны договорились нарастить торговлю графическими процессорами и оборудованием для дата-центров, расширив технологическое партнерство.

Тарифы в 25%, которые Трамп отменяет, были введены в августе прошлого года. Совокупно с ранее введенными тарифами ставка для Индии достигла 50%. 2 февраля глава Белого дома объявил о снижении взаимных тарифов до 18% в качестве "шага навстречу" после обещаний Моди. Полный текст торгового соглашения будет обнародован к середине марта после технических консультаций.

Трамп смягчает критику

Президент Трамп, очевидно, понимает, что на самом деле Индия не отказалась полностью от российской нефти. Дабы смягчить критику неэффективности своей торговой политики, он в интервью Fox Business подчеркнул: "Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки, я просто немного их подтолкнул". В начале месяца Трамп был более категоричен и утверждал, что премьер Индии Нарендра Моди 2 февраля ему гарантировал, что Нью-Дели прекратит закупать топливо из России.

Трамп предлагает Индии замещать российскую нефть за счет увеличения импорта из США и Венесуэлы.

Настрой индийских компаний

Как сообщают СМИ, индийские нефтепереработчики под давлением США все-таки сокращают импорт из России. Крупные компании — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL) — остановили закупки после санкций против российских нефтедобытчиков в 2025 году. Reliance Industries, Indian Oil Corporation (IOC) и Bharat Petroleum также планируют завершить текущие контракты и искать альтернативы.

По данным аналитиков Kpler, импорт российской нефти в Индию сейчас составляет 1,1 млн баррелей в сутки. В декабре объемы были на 0,11 млн баррелей выше, а в середине 2025 года Индия импортировала свыше 2 млн баррелей в день.

Nayara Energy, в которой "Роснефть" владеет 49% акций, импортирует 471 тыс. б/с (40% всего индийского импорта из России). Ее НПЗ в Гуджарате заточен под нефть марки Urals. Компания, по сообщениям СМИ, не планирует апрельские поставки из-за ремонта.

Министр нефти Индии Хардип Пури подтвердил снижение закупок из России, отметив фокус на диверсификации из 40 стран.

Спокойствие Кремля

Москва реагирует сдержанно на сделку Индии с США. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью The Indian Express выразил осторожный оптимизм: "Я надеюсь, что результат этой сделки не приведет к тому, что мы [Индия и Россия] будем испытывать трудности и проблемы в наших двусторонних отношениях".

Посол РФ в Индии Денис Алипов в беседе с РИА Новости отметил, что "несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре — январе до 1,2 млн баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна". Алипов предложил нефтяникам скорректировать формат поставок.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не слышали" заявлений из Индии о полном прекращении закупок. Глава МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме, сказал, что кроме Трампа никто не говорил об индийском нефтяном эмбарго против России.

Сможет ли Индия отказаться от российской нефти?

Полный отказ Индии от российского сырья за счет США и Венесуэлы технически и экономически сложен. Импорт из США в последние два года составлял 10,55 млн т в год (на 30% меньше чем в 2022-2023 годах.), из Венесуэлы — 2,98 млн т в год. Вместе они покрывают лишь 15% от российского объема.

В отличие от российской нефти, венесуэльская марка Merey дороже на $6-8 за баррель из-за вдвое большего расстояния от Индии, меньшей скидки ($5-8 к Brent) и высокой сернистости, усложняющей переработку. Лишь немногие индийские заводы могут перерабатывать Merey без добавки более дорогих легких сортов в смесь. Для конкурентоспособности с российской смесью Urals нужна скидка $10-12, но даже если она будет предоставлена, нельзя забывать об ограничениях венесуэльской нефтедобычи: страна производит меньше 1 млн б/с даже на максимуме.

США не смогут полностью заменить РФ. Даже если США полностью перенаправят свой экспорт из Мексики в Индию (26,5 млн т в год), то, учитывая объемы из России в 87,54 млн т в год, у Индии образуется разрыв в 47 млн т. По различным расчетам, на наращивание объемов экспорта из США и Венесуэлы до нужных 87 млн т уйдет около 5-6 лет. Причем Индии придется конкурировать с Евросоюзом, который обязался закупать у США в следующие 3 года нефти на сумму в 700 млрд евро - это приведет к повышению цены. Кроме того, из-за давления США едва ли Индия хотела бы подсаживаться на "нефтяную иглу" ненадежного партнера.

Другими альтернативами могли бы стать страны ОПЕК (Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ), Бразилия, Канада, Гайана, но здесь также могут возникнуть проблемы с ценами, логистикой и необходимостью собирать требуемые объемы "со всего мира". А это десятки и сотни контрактов вместо того, чтобы завозить под 90 млн т нефти в год из одного стабильного источника - России. Коммерческой целесообразности в таких действиях попросту нет.