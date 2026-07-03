Как добраться до Грузии: поезд, автомобиль, самолет, автобус

Никита Голованов

В Грузию из России: как добраться на поезде, машине, самолете, автобусе, стоимость? Расскажем, как попасть в Грузию дешево и что для этого нужно.

Грузия ежегодно становится одним из наиболее востребованных направлений для путешествий за границу у россиян. В этой статье рассмотрим основные способы добраться до Грузии и стоимость билетов на разные виды транспорта, а также расскажем, что необходимо для поездки в эту страну.

Как добраться до Грузии из России на поезде?

На сегодняшний день прямое железнодорожное сообщение между Россией и Грузией не осуществляется. Вместо этого достаточно удобным может быть маршрут через Владикавказ, расположенный ближе всего к российско-грузинской границе. Из Москвы поезда едут в среднем около 36 с половиной часов и отправляются от Павелецкого и Восточного вокзалов. Билет в плацкарте может обойтись в 6,5-8 тыс рублей, купе – от 9 тыс рублей.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Уже из Владикавказа до Тбилиси можно добраться за 6-8 часов на общественном транспорте или такси (стоимость места в машине может составить 3 тыс рублей). Важно учитывать также возможные очереди на границе в пункте пропуска Верхний Ларс и пробки.

Как добраться в Грузию из России на машине?

Наиболее распространенным автомобильным маршрутом из Москвы в Грузию является поездка по трассе М-4 "Дон" до Ростова-на-Дону, далее до Владикавказа, а затем через КПП "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге до Тбилиси.

Расстояние такого маршрута составит менее 2 тыс км, а время за рулем – 25-28 часов. Наиболее существенной тратой в поездке на автомобиле станет топливо: стоимость бензина может достичь 10-12 тыс рублей в одну сторону. На остановки на ночь в отелях по дороге также нужно будет закладывать от 3 тыс рублей за номер.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

При путешествии на машине следует учитывать возможные очереди на границе, в которых можно простоять несколько часов, из-за чего рекомендуется изучать актуальную информацию в специальных чатах в интернете. Кроме того, из-за погодных условий в зимний и весенний сезоны (да и не только) Военно-Грузинская дорога может быть перекрыта, что необходимо уточнять прямо перед поездкой.

Планируя поездку на машине, турист обязан предоставить на границе российские права, СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и доверенность на автомобиль, если владельцем указан другой человек.

В самой Грузии также необходимо оформить страховку на автомобиль. Это можно сделать сразу после пересечения КПП или онлайн. Ее стоимость на 15 дней составит 30 лари (около 880 рублей), на 30 дней – 50 лари (около 1480 рублей), на 90 дней – 90 лари (2664 рубля). Важно учитывать, что автомобиль с заграничными номерами не может находиться в Грузии дольше 90 суток, после чего за каждый день будет начисляться штраф в размере 50 лари (1480 рублей).

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Из России в Грузию на самолете

Самолет – наиболее быстрый способ добраться в Грузию. После возобновления прямого авиасообщения между странами в 2023 году около половины туристов из России ежегодно прибывали в Грузию именно этим путем.

Полет из Москвы в Тбилиси в среднем занимает от 3 до 3,5 часов. Лететь можно как российскими авиакомпаниями ("Азимут" и Red Wings), так и грузинскими Georgian Airways. Прямые рейсы в Грузию есть также из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Минеральных Вод и других городов. Кроме Тбилиси, напрямую можно долететь в Кутаиси и Батуми.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Стоимость билетов может сильно меняться в зависимости от времени года. Период с мая по сентябрь – туристический сезон в Грузии, что сказывается на ценах. В среднем билет в одну сторону из Москвы в Тбилиси может обойтись в 15 тыс рублей, но летом цена может составить 25 тыс и выше.

Удобным способом сэкономить на билетах может стать рейс с пересадкой. Существуют варианты рейсов с пересадкой во Владикавказе, Сочи и Минеральных Водах. Здесь стоимость билетов может составить 8-10 тыс рублей, а время в пути составит в среднем 3 часа из Москвы в Минводы и еще час оттуда до Тбилиси.

Путешествия через Минск, Баку, Ереван или Стамбул также могут обойтись дешевле прямых рейсов, хотя и займут больше времени.

Рейсы с пересадкой в Минске могут подойти для поездки из тех городов, откуда рейс через Москву выходит дороже. Цены на билеты здесь начинаются с 14 тыс рублей. Среднее время перелета из Минска в Тбилиси составит 3-4 часа.

Вариант рейса с пересадкой в Баку подойдет тем, кто хотел бы посетить сразу две страны. Стоимость перелета из Москвы в Баку составит 15-20 тыс рублей, а из Баку в Тбилиси еще 7-8 тыс рублей. Кроме того, с мая 2026 года снова начал ходить поезд между двумя столицами, цены на билеты здесь начинаются от 4 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путешествие в Грузию через Ереван является одним из самых популярных направлений из России с пересадкой. Время в пути из Москвы в Ереван составит от 2,5 до 3,5 часов, а цена на билет − 8-10 тыс рублей. В свою очередь, уже из Еревана в Тбилиси можно добраться как по воздуху (около часа на дорогу), так и по земле. Поездка на автобусе может занять 5-6 часов и стоить 1-2 тыс рублей. На поезде можно воспользоваться составом Ереван – Тбилиси, который ходит по четным числам, отправляется в 21:30 и прибывает в 7:35. 10-часовая поездка обойдется в 6 тыс рублей. Кроме того, туристы могут арендовать личный трансфер, который будет стоить около 12-15 тыс рублей. Время в пути составит 4-5 часов.

Вариант рейса через Турцию также может оказаться дешевле прямого рейса. С пересадкой в Стамбуле время в пути здесь составит 7-9 часов, а билеты могут обойтись в 15 тыс рублей.

В Грузию из России на автобусе

Стоимость билета на автобус в Грузию дешевле, чем на самолет, и подойдет тем, кто не хочет провести два-три дня за рулем. Цена билета начинается от 5 тыс рублей, а время в пути из Москвы может составить 28-37 часов. Автобусы в Грузию также ходят из ряда более южных российских городов, время в пути на таких маршрутах будет ощутимо меньше. Например, автобус из Минеральных Вод идет всего около 15 часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автобусы оснащены туалетами и кондиционерами, в маршруте предусмотрено время на стоянки. Важно учитывать, что, как и другие варианты наземного путешествия, поездка на автобусе будет проходить через "Верхний Ларс", а потому к рассчитываемому времени в пути рекомендуется добавлять несколько часов на очередь на границе.

Как добраться до Грузии дешево?

Наиболее дешевым способом добраться в Грузию сегодня является автобус. Более быстрый маршрут будет сочетать в себе перелет до Владикавказа и пересечение российско-грузинской границы по земле на автобусе или автомобиле. Кроме того, существенно сократить стоимость может пересадка в южных городах России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно чтобы попасть в Грузию?

Для путешествия в Грузию необходимо оформление заграничного паспорта (по российскому паспорту въехать в страну не получится) и медицинской страховки, которая должна покрывать весь срок пребывания в стране и общая страховая сумма которой должна быть не менее 30 тыс лари. Для россиян в Грузии действует безвизовый режим, благодаря чему находиться в стране можно до 364 дней подряд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, для туристов, путешествующих на машине, необходимы российские права, СТС, доверенность от собственника автомобиля, если он оформлен на другого человека, а также грузинская страховка авто, которую можно оформить на месте или заранее.