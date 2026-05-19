В Махачкале вырастет новый микрорайон

Вскоре в столице Дагестана Махачкале появится новый жилой микрорайон "Ипподром" – его построят на месте бывшего ипподрома, сообщила пресс-служба Минстроя республики.

"Проект - один из важнейших не только для Махачкалы, но и для всей республики. Это, без преувеличения, локомотив, который должен вести за собой инвестиции и решение ряда социально-экономических проблем"

- врио главы Дагестана Федор Щукин

В состав микрорайона войдут многоквартирные жилые дома общей площадью в 35 тыс кв м, вокруг которых будет создана развитая современная инфраструктура и благоустроена территория. Общая площадь застройки составит 421,3 тыс кв м, в строительство будет инвестировано 34,3 млрд рублей, передает портал "Это Кавказ".

Власти республики уже утвердили документацию по планировке территории, сейчас ведется ее проектирование, добавили в в Минстрое региона.