Поток туристов в Рицинский парк в новогодние каникулы вырос

Одну из самых известных достопримечательностей Абхазии озеро Рица в прошедшие новогодние праздники посетили чуть больше туристов, чем год назад.

Рицинский нацпарк в Абхазии в новогодние каникулы этой зимой посетили 6,2 тыс человек, что немного превышает данные за тот же период прошлой зимой.

В администрации заповедника уточнили, что турпоток подсчитан за 3-14 января, 1 и 2 января проезд был закрыт из-за схода лавин. Рицу за этот период посетили 6 217 человек, в прошлом году за 1-14 января турпоток был ниже и составил 6 107 человек.

Ранее сообщалось, что в Гагре в Абхазии в каникулы отдохнули 7 тыс человек, что на 25% превышает показатели за первые две недели января 2025 года. Гостиницы Гагры в начале 2026 года оказались загружены на 80%.