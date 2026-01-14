Маршрут поезда "Диоскурия" могут продлить почти до аэропорта в Абхазии

В Абхазии может быть продлен маршрут электропоезда "Диоскурия", который связывает Сочи и Сухум. Поезд станет удобнее для авиапассажиров.

Главный инженер "Абхазской железной дороги" (АЖД) Леонид Куруа рассказал, что движение поезда "Диоскурия" могут продлить до села Дранда, которое находится поблизости от единственного в Абхазии аэропорта.

По мнению Куруа, расширение маршрута поезда было бы удобно для пассажиров сухумского аэропорта. Он уточнил, что ведется обсуждение данного проекта, его реализация потребует значительных инвестиций, передает радио Sputnik.

В настоящее время поезд ходит от станции Имеретинский курорт в Сочи до Сухума.